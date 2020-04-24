说说《夫妻的世界》那些让人无语的桥段！说好的爽剧呢...

打著出轨、复雠旗号而火速出圈的《夫妻的世界》，其实不乏让人看得内心直冒问号的尴尬桥段，满满的BUG！说好了的爽剧呢？
池善雨（金喜爱 饰）因一根头发发现老公李泰吾（朴海俊 饰）出轨，作为高学历高情商高智商的她，观众们开始期盼她的精彩反杀，没想到等到的却是「我被三了，那么我就去三别人」！出轨对象还挑的是闺蜜的老公，大家看到这里的时候难道没有内心直飈脏话？作为被「三」的受害者，如今去「三」别人，这跟自己最痛恨的吕多景（韩素希 饰）有什么区别，且睡得还是好友的老公，不知道什么是朋友「夫」不可欺吗？
池善雨在会长夫人（徐伊淑 饰）的指点下闯入女友会现场，打算入会与吕多景正面开杠，结果气势营造了半天，却因少了一票没能成功，当时的尴尬感都快要溢出萤幕了。 每一集都在放狠话的池善雨每一集都在临门一脚掉链子，看得观众跟著著急，恨不得替她直接手撕渣男和小三。
除了女主本人，她和前夫的儿子李俊英（全真㥠饰）也看得人捶胸顿足，气不打一处出。 李俊英全程目睹了爸爸出轨却偷偷替他隐瞒，这还不算什么，最戳心的就是当池善雨打算离婚，带著李俊英离开的时候，苦心养了十多年的儿子竟然表示「爸爸有了其他女人，所以呢，那又怎样？他背叛的是妈，又不是我！」 最新一集里，池善雨被李泰吾袭击后受伤，李俊英看到之后也只问 了一句「没事吧」之后就迳自上楼进房间，看到这里，你们难道不想暴打这个没良心的小子吗？整个就是养不熟的白眼狼啊，虚荣不说还动不动就道德绑架，小编很想问池善雨，这种儿子抢来干什么，打算天天给自己添堵吗？
说完女主一家之后，再来看看薛明淑（蔡国熙 饰）和高艺琳（朴善英 饰）。 这两位作为池善雨的熟人，明明知道对方老公出轨还能若无其事装作不知情地看著李泰吾虚情假意对老婆好。 池善雨从薛明淑那里挖出了不少关於李泰吾的消息，但薛明淑也会反过来将池善雨的消息透露给李泰吾，玩起了「双重间谍」的游戏。 知道李泰吾出轨却不告诉池善雨，我们暂可理解为是不想插手别人的家务事，但何必又要故意向李泰吾泄露池善雨的行踪呢？难道说是应验了那句「我可以忍受陌生人的优秀，但无法忍受身边人过得比我好」？
高艺琳也一样，老公是个花花公子女人不断，而她忍气吞声了十多年，当她发现池善雨落入和自己一样境地的时候也选择了视而不见，甚至还颇得意地称「我守护住了家庭」。 2年后，当她再次发现老公出轨时，虽然心痛欲裂，但依旧选择装作不知道，观众对於她的鸵鸟行为也是非常无语。
池善雨和吕多景，一个是双商在线的医生，一个是要钱有钱有颜有颜的上流社会千金，偏偏看上了40多岁的 油腻男，虽说李泰吾大小是个导演，但从剧情来看他的事业并没有多么出色，约等於半个软饭男。 小编就搞不明白了两个优秀女人竟然会为了这样一个男人开撕，为的是什么？
这哪里是部爽剧啊，气到脑袋疼！
「图：《夫妻的世界》」
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