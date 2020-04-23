養眼的來了！張基龍&李洙赫合作寫真，讓人難以抵擋的魅力啊～
畫報 2020年4月23日 星期四12:41 MiJimin
（多圖）衣服明明就穿好好的，為何小編總是看著照片想歪呢？新劇《Born Again》開播了，大家開追了沒？
在本週一剛開播的 KBS 新劇《Born Again》（重生）中，兩位模特兒出身的男主角張基龍與李洙赫合體，為雜誌 Esquire Korea 拍攝新系列寫真。
其中，也談到了關於在劇中兩位都是一人分飾兩角的拍戲感想，以及這次合作對彼此的想法。
張基龍表示自己是因為看到李洙赫的走秀影片，才有了做模特兒的夢想，離開家鄉追夢。對於張基龍而言，李洙赫是他非常尊敬的前輩，所以這次合作對她來說，意義非凡。一人分飾兩角也是一個很大的挑戰。
而《Born Again》則是李洙赫退伍後的首部公開戲劇作品，很渴望演戲，也知道讓粉絲等了很久，所以很希望能夠演好這次的角色，以前總是急於求好，現在覺得應該要一步步的穩穩向前邁進。
（圖：Esquire Korea）
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