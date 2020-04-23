养眼的来了！张基龙&李洙赫合作写真，让人难以抵挡的魅力啊～
画报 2020年4月23日 星期四12:41 MiJimin
（多图）衣服明明就穿好好的，为何小编总是看著照片想歪呢？新剧《Born Again》开播了，大家开追了没？
在本周一刚开播的 KBS 新剧《Born Again》（重生）中，两位模特儿出身的男主角张基龙与李洙赫合体，为杂志 Esquire Korea 拍摄新系列写真。
其中，也谈到了关於在剧中两位都是一人分饰两角的拍戏感想，以及这次合作对彼此的想法。
张基龙表示自己是因为看到李洙赫的走秀影片，才有了做模特儿的梦想，离开家乡追梦。对於张基龙而言，李洙赫是他非常尊敬的前辈，所以这次合作对她来说，意义非凡。一人分饰两角也是一个很大的挑战。
而《Born Again》则是李洙赫退伍后的首部公开戏剧作品，很渴望演戏，也知道让粉丝等了很久，所以很希望能够演好这次的角色，以前总是急於求好，现在觉得应该要一步步的稳稳向前迈进。
（图：Esquire Korea）
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