TWICE 為罹患腦瘤的粉絲錄影打氣　「姊姊們會一直為你加油！」

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身為無數人的偶像，TWICE 不僅散發歡樂也帶來感動，也不忘發揮子自己的力量，為罹患重病的兒童送上希望！

JYP Entertainment 去年和喜願基金會 (Make-A-Wish) 的韓國分部簽訂 MOU，秉持著「每個夢想都很重要」的理念，為罹患重病的兒童盡力實現心願。最近有一位 15 歲的吳承煥（音譯）在去年被診斷得了腦瘤，至今仍過著一邊接受治療、一邊聽 TWICE 歌曲戰勝病痛的日子。

吳承煥許願「想擁有一台電腦」以便看 TWICE 的影片，目前也因為無法親自去學校，而迫切需要電腦遠端上課。因此 JYP Entertainment 便親自去買了電腦，還在裡頭偷偷附上 TWICE 特地錄製的加油影片。



TWICE 在影片中開朗地吳承煥問好，也貼心地表示：「你應該很不舒服、很辛苦，但你還是精神抖擻地戰勝了（病魔），真的很感謝你！」並表示希望如果有機會，希望也能在演唱會上見到他。

另一方面，TWICE 預定於 6 月回歸，不過最近她們將先在 YouTube Originals 上推出世界巡迴演唱會《TWICELIGHTS》的實況紀錄影片，29 日晚間 11 點（韓國時間）就會開播！





（照片或影片來源：JYP Entertainment、Make-A -Wish Korea）

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