TWICE 为罹患脑瘤的粉丝录影打气　「姊姊们会一直为你加油！」

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身为无数人的偶像，TWICE 不仅散发欢乐也带来感动，也不忘发挥子自己的力量，为罹患重病的儿童送上希望！

JYP Entertainment 去年和喜愿基金会 (Make-A-Wish) 的韩国分部签订 MOU，秉持著「每个梦想都很重要」的理念，为罹患重病的儿童尽力实现心愿。最近有一位 15 岁的吴承焕（音译）在去年被诊断得了脑瘤，至今仍过著一边接受治疗、一边听 TWICE 歌曲战胜病痛的日子。

吴承焕许愿「想拥有一台电脑」以便看 TWICE 的影片，目前也因为无法亲自去学校，而迫切需要电脑远端上课。因此 JYP Entertainment 便亲自去买了电脑，还在里头偷偷附上 TWICE 特地录制的加油影片。



TWICE 在影片中开朗地吴承焕问好，也贴心地表示：「你应该很不舒服、很辛苦，但你还是精神抖擞地战胜了（病魔），真的很感谢你！」并表示希望如果有机会，希望也能在演唱会上见到他。

另一方面，TWICE 预定於 6 月回归，不过最近她们将先在 YouTube Originals 上推出世界巡回演唱会《TWICELIGHTS》的实况纪录影片，29 日晚间 11 点（韩国时间）就会开播！





（照片或影片来源：JYP Entertainment、Make-A -Wish Korea）

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