《Hi Bye, Mama!》鬼媽媽第16集大結局，這個ending被批爛尾了！？

《Hi Bye, Mama!》鬼媽媽第16集大結局，這個ending被批爛尾了！？

韓劇   2020年4月22日   星期三12:42   MiJimin   20

（雷）其實是大家想像的到的 ending，眼淚在最後一刻並沒有盡情釋放，前面哭了好幾集，到後面有種說不出的無奈…，但還是提醒大家珍惜身邊的人事物啦～！大家看完結局後，有什麼想說的話呢？《哈囉掰掰，我是鬼媽媽！》

tvN 感人的奇幻熱門劇《Hi Bye, Mama!》（Netflix：哈囉掰掰，我是鬼媽媽）在上週日迎來大結局，最後一集收視回升，以 5.1% 收尾，拉回了一點收視成績。

雖然車瑜理（金泰希　飾）向巫師薇洞家（尹始奉　飾）表明自己想活下去的心情，卻在第15集再次反悔，瑜理還是決定離開，因為她復活的代價，將會使她女兒一輩子都會看得見鬼。

而瑜理能夠復活，並不是因為她大罵老天爺而被懲罰，而是瑜理媽媽（金美京　飾）對她的思念，每日真心期盼的祈禱，才讓女兒復活。

在離49天卻來越接近時，瑜理也利用剩下的時間完成一些未完成的心願，與女兒棲玗（徐宇真　飾）和曹鋼和（李奎炯　飾）一起去遊樂園、和朋友們一起露營…

還有當初救了棲玗的「一家三口鬼」的兒子，也請他到家裡吃飯。（這一幕超像女兒帶男友回家，見家長一起吃個飯XD）

最後，瑜理在離開前，和棲玗道別，瑜理說：「下輩子…妳一定要來找媽媽，知道嗎？」棲玗拍著瑜理背，回說：「媽媽再見。」

最後一程，薇洞家目送瑜理離開，瑜理看著鏡子向自己說再見：「鋼和啊～棲玗啊～聽說到了天堂神會問我們兩個問題，如果兩題都回答”是”，下輩子就能投胎成人，一題是”這輩子你過得是否幸福？”另一題是”其他人是否因為你感到幸福？”我們下輩子一定要投胎成人，再次相遇。」你的答案會是什麼呢？

下一幕，棲玗長大成人，留著親媽媽的照片，而曹鋼和和吳珉貞（高甫潔　飾）依舊是一對夫妻，曹鋼和也克服手術室陰影，被女兒虧說爸爸經常動手術到幾乎是住在手術室裡了！XD

順帶一提，第15集的結尾，忽然出現平行時空，如果瑜理沒發生車禍，如果還活著，一家三口幸福的模樣。

能夠明白編劇希望我們珍惜身邊人的道理，多少意外是想像不到的，多少人沒有機會和身邊的親友道別，女主得到了向大家道別和實現最後願望的機會，難能可貴。

但仔細想想…其實故事本身「復活」就不合理，最後又要合理化的讓瑜理離開人間，乾脆不合理到底，讓瑜理活著幸福的追求新的人生，也是不錯的啊～！前期真的非常精彩，但到後期讓觀眾們覺得可惜的地方也是蠻多的，大家看完覺得如何呢？

（圖：Netflix）

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留言/評論
  • Ying-jung Shen
    我覺得這個結局是最好的 本來生死沒有重來 但能好好道別一次 就很足夠了
    44分前
  • 劉彥霖
    並不是BE就是爛尾，如果最後瑜理真的活下來才是爛尾，因為人死不能復生本來就是自然界的準則，就像德魯納酒店一樣也是BE，重要的是到了最後所有人都能走出傷痛不留遺憾，亡者能笑著離開，活著的人也能笑著送走並好好的生活。
    2小時前
  • 高欣欣
    其實15集就知道他不會復活，16集就是拖戲⋯只是16集也哭⋯因爲他媽媽希望能見他一面才復活的😭😭如果我也能再見到我媽媽一面⋯⋯我也好多話想跟他說，也想躺在我媽媽懷裡、也想親親我媽、告訴他這輩子真的辛苦他了、我很愛他⋯
    2小時前
  • Aura Lai
    只記得櫻花很美。。。.
    2小時前
  • Ceres Kam
    看到15集時堅持不下去了，看劇是想逃離一下現實世界，發一下夢，真的接受不了這劇的設定，說不出的鬱悶，但編劇還是很勵害的，有很多人生道理和哲學，但太拖戲，主線比例太多，壓迫感太大，一不小心就變悲劇了，拉也拉不回來
    2小時前
→更多留言...(15)
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