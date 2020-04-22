《Hi Bye, Mama!》鬼媽媽第16集大結局，這個ending被批爛尾了！？

（雷）其實是大家想像的到的 ending，眼淚在最後一刻並沒有盡情釋放，前面哭了好幾集，到後面有種說不出的無奈…，但還是提醒大家珍惜身邊的人事物啦～！大家看完結局後，有什麼想說的話呢？《哈囉掰掰，我是鬼媽媽！》
tvN 感人的奇幻熱門劇《Hi Bye, Mama!》（Netflix：哈囉掰掰，我是鬼媽媽）在上週日迎來大結局，最後一集收視回升，以 5.1% 收尾，拉回了一點收視成績。
雖然車瑜理（金泰希 飾）向巫師薇洞家（尹始奉 飾）表明自己想活下去的心情，卻在第15集再次反悔，瑜理還是決定離開，因為她復活的代價，將會使她女兒一輩子都會看得見鬼。
而瑜理能夠復活，並不是因為她大罵老天爺而被懲罰，而是瑜理媽媽（金美京 飾）對她的思念，每日真心期盼的祈禱，才讓女兒復活。
在離49天卻來越接近時，瑜理也利用剩下的時間完成一些未完成的心願，與女兒棲玗（徐宇真 飾）和曹鋼和（李奎炯 飾）一起去遊樂園、和朋友們一起露營…
還有當初救了棲玗的「一家三口鬼」的兒子，也請他到家裡吃飯。（這一幕超像女兒帶男友回家，見家長一起吃個飯XD）
最後，瑜理在離開前，和棲玗道別，瑜理說：「下輩子…妳一定要來找媽媽，知道嗎？」棲玗拍著瑜理背，回說：「媽媽再見。」
最後一程，薇洞家目送瑜理離開，瑜理看著鏡子向自己說再見：「鋼和啊～棲玗啊～聽說到了天堂神會問我們兩個問題，如果兩題都回答”是”，下輩子就能投胎成人，一題是”這輩子你過得是否幸福？”另一題是”其他人是否因為你感到幸福？”我們下輩子一定要投胎成人，再次相遇。」你的答案會是什麼呢？
下一幕，棲玗長大成人，留著親媽媽的照片，而曹鋼和和吳珉貞（高甫潔 飾）依舊是一對夫妻，曹鋼和也克服手術室陰影，被女兒虧說爸爸經常動手術到幾乎是住在手術室裡了！XD
順帶一提，第15集的結尾，忽然出現平行時空，如果瑜理沒發生車禍，如果還活著，一家三口幸福的模樣。
能夠明白編劇希望我們珍惜身邊人的道理，多少意外是想像不到的，多少人沒有機會和身邊的親友道別，女主得到了向大家道別和實現最後願望的機會，難能可貴。
但仔細想想…其實故事本身「復活」就不合理，最後又要合理化的讓瑜理離開人間，乾脆不合理到底，讓瑜理活著幸福的追求新的人生，也是不錯的啊～！前期真的非常精彩，但到後期讓觀眾們覺得可惜的地方也是蠻多的，大家看完覺得如何呢？
（圖：Netflix）
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