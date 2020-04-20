Suho 躍上《allure Korea》封面 談 EXO 成員「感覺都已經融為一體了」
畫報 2020年4月20日 星期一12:37 施乃琪
Suho 最近為即將發行的雜誌《allure Korea》拍攝了時尚畫報，直接以平時乾淨清爽的形象示人，分享關於生活、工作與 EXO 成員最真誠的想法！
時尚雜誌《allure Korea》最近釋出了和 Suho 攜手拍攝的一系列畫報，配合 Suho 不久前發行的首張個人迷你專輯〈自畫像〉，雜誌將拍攝主題訂為 “Me, Myself and I”，僅透過畫龍點睛的鮮豔道具和恰到好處的光線，突顯出 Suho 的多變魅力。
在隨著畫報公開了訪談中，Suho 透露：「這次（發行〈自畫像〉），我比起展現唱功，更想呈現我想做的音樂。在拿到音源榜冠軍時，不只粉絲，很多人也都跟我說『你把你的真心傳達給大眾了呢』。」
談起以 EXO 隊長身份出道八年的心情，Suho 則說：「感覺跟成員們都已經融為一體了，如今只要看到對方的眼神，就知道他們為什麼會做出那種行為或表情了。」想要更深入瞭解 Suho 的話，就別錯過《allure Korea》5 月號！
（照片或影片來源：allure）
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