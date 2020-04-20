Suho 跃上《allure Korea》封面 谈 EXO 成员「感觉都已经融为一体了」
画报 2020年4月20日 星期一12:37 施乃琪
Suho 最近为即将发行的杂志《allure Korea》拍摄了时尚画报，直接以平时干净清爽的形象示人，分享关於生活、工作与 EXO 成员最真诚的想法！
时尚杂志《allure Korea》最近释出了和 Suho 携手拍摄的一系列画报，配合 Suho 不久前发行的首张个人迷你专辑〈自画像〉，杂志将拍摄主题订为 “Me, Myself and I”，仅透过画龙点睛的鲜艳道具和恰到好处的光线，突显出 Suho 的多变魅力。
在随著画报公开了访谈中，Suho 透露：「这次（发行〈自画像〉），我比起展现唱功，更想呈现我想做的音乐。在拿到音源榜冠军时，不只粉丝，很多人也都跟我说『你把你的真心传达给大众了呢』。」
谈起以 EXO 队长身份出道八年的心情，Suho 则说：「感觉跟成员们都已经融为一体了，如今只要看到对方的眼神，就知道他们为什么会做出那种行为或表情了。」想要更深入了解 Suho 的话，就别错过《allure Korea》5 月号！
（照片或影片来源：allure）
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