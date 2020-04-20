BTS防彈少年團《BANG BANG CON》串連累積逾五千萬人參與　6 月還有新節目！

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上週末 Army 應該都在家和防彈少年團共度了難忘時光吧？來回顧為期兩天的《BANG BANG CON》創造了哪些佳績吧！

防彈少年團於 18、19 兩日在官方 YouTube 上連續播出多場 2015 年至今的演唱會實況影片，還細心地在推特上轉發當時的貼文，彷彿搭造一條時空隧道般，將許多 Army 帶回當時的感動裡。

而在《BANG BANG CON》落幕後，負責串流事宜的公司透露播出期間約吸引 5059 萬人陸續觀看，其中同時上線的人最多達到 224 萬，觀看時連上防彈少年團專屬粉絲服務 Weverse 的應援手燈（阿米棒）也有 50 萬支之多，並在 SNS 上激出 646 個與《BANG BANG CON》有關的 hashtag，可見防彈少年團的影響力十分驚人。

特別的是，在昨晚的演唱會落幕後，影片還透露「6 月，防彈少年團將再次前往 Army 的房間。」很好奇屆時又會有什麼樣的驚喜啊！



（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）

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