BTS防弹少年团《BANG BANG CON》串连累积逾五千万人参与 6 月还有新节目！
KPOP 2020年4月20日 星期一11:37 施乃琪
上周末 Army 应该都在家和防弹少年团共度了难忘时光吧？来回顾为期两天的《BANG BANG CON》创造了哪些佳绩吧！
防弹少年团於 18、19 两日在官方 YouTube 上连续播出多场 2015 年至今的演唱会实况影片，还细心地在推特上转发当时的贴文，彷佛搭造一条时空隧道般，将许多 Army 带回当时的感动里。
而在《BANG BANG CON》落幕后，负责串流事宜的公司透露播出期间约吸引 5059 万人陆续观看，其中同时上线的人最多达到 224 万，观看时连上防弹少年团专属粉丝服务 Weverse 的应援手灯（阿米棒）也有 50 万支之多，并在 SNS 上激出 646 个与《BANG BANG CON》有关的 hashtag，可见防弹少年团的影响力十分惊人。
特别的是，在昨晚的演唱会落幕后，影片还透露「6 月，防弹少年团将再次前往 Army 的房间。」很好奇届时又会有什么样的惊喜啊！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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