「大势女团」TWICE将在6月回归，即将拍摄新曲MV！成员们在最近都换上了新发色、发型！ 《机智医生生活》的「律帝医院」是布景...花费1年时间准备！柳演锡：「不知道的会以为真的建了个医院」 台湾艺人豆豆新歌 MV 疑似抄袭 IU 的热门曲《Palette》引发粉丝不满 韩国计划发行全民电子身份证！今年从「手机公务员证」开始施行 BTS防弹少年团柾国人气非凡 个人作品在美销量破十万！ Suho 跃上《allure Korea》封面 谈 EXO 成员「感觉都已经融为一体了」 因信赖而听 DAY6 确定 5/11 回归！ BTS防弹少年团《BANG BANG CON》串连累积逾五千万人参与 6 月还有新节目！ 《Running Man》真的不是谐星吗? 李光洙黑历史大公开 MAMAMOO辉人出道6年终於开通个人IG！连PO照片晒旅游瞬间 Monsta X 全员回归在即 〈FANTASIA X〉首波预告片悬疑刺激！ NCT Dream 新概念照成熟帅气 下周携新专辑回归！ BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 破八亿 在韩国艺人中获新纪录 《Running Man》金钟国爆料！Trot女王洪真英一直注视著帅气的路云～ NU'EST 要回来了！迷你八辑〈The Nocturne〉5 月中问世 热门剧《夫妻的世界》全国收视率首度破20%，再创自身新高纪录！ 又一个现实版《夫妻的世界》！《The King》「女总理」郑恩彩出轨歌手郑俊日，不知已婚VS她知道 请夏性感火力全开 先行曲概念照惊艳粉丝！ 那个还没有PS的年代，20代的金喜爱是真的美啊！魅惑优雅，迷倒众生 韩素希戏外反差萌！和健身教练对话故意「挑衅」：我就吃，你来阻止我啊XD 珉豪＆V＆车银优＆邕圣佑...让人看了忍不住想笑的合影，帅哥旁边还是帅哥！

上周末 Army 应该都在家和防弹少年团共度了难忘时光吧？来回顾为期两天的《BANG BANG CON》创造了哪些佳绩吧！

防弹少年团於 18、19 两日在官方 YouTube 上连续播出多场 2015 年至今的演唱会实况影片，还细心地在推特上转发当时的贴文，彷佛搭造一条时空隧道般，将许多 Army 带回当时的感动里。

而在《BANG BANG CON》落幕后，负责串流事宜的公司透露播出期间约吸引 5059 万人陆续观看，其中同时上线的人最多达到 224 万，观看时连上防弹少年团专属粉丝服务 Weverse 的应援手灯（阿米棒）也有 50 万支之多，并在 SNS 上激出 646 个与《BANG BANG CON》有关的 hashtag，可见防弹少年团的影响力十分惊人。

特别的是，在昨晚的演唱会落幕后，影片还透露「6 月，防弹少年团将再次前往 Army 的房间。」很好奇届时又会有什么样的惊喜啊！



（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻