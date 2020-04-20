《Running Man》真的不是諧星嗎? 李光洙黑歷史大公開
綜藝 2020年4月20日 星期一11:31 Erin
演員李光洙除了透過作品讓大家看見他“認真的一面”以外，固定參與的綜藝節目《Running Man》更是令人每周必看，但是節目中卻曝光了李光洙在12年前的照片，當年黑歷史的糗樣讓大家笑翻。
上週播出的SBS《Running Man》節目中，邀請到了嘉賓盧士燕、洪真英以及SF9路雲、演員李到晛。一共分為諧星隊、歌手隊及演員隊三個團隊展開對決，依照各時期個年代的人氣歌曲作為任務，用關鍵詞進行，帶來許多笑點。
劉在錫對於李光洙被歸為「演員隊」有點意見，他問說：「光洙他的身分是不是有點模糊啊？他應該是諧星兼演員吧〜」哈哈也接著說：「是韓國的傑克布萊克！韓國金凱瑞。」也贊同劉在錫的說法。李光洙說：「大家這麼說太抬舉我了……對我也太好了。」劉在錫說：「亞洲來說就是周星馳啊，這樣的人還不少耶！」讓全場笑翻。
再展開正式對決之前，製作組還先分配了出道幾年的徽章，而李光洙特別引人注目的是「出道13年」，劉在錫說：「連光洙都13年啦！」光洙也說到自己在演藝界出道的時間點，他說：「我從廣告CF開始的。」他很認真地說明著，節目也找出了光洙所謂的廣告畫面。
那時的李光洙在廣告中還留著小鬍子，模樣相當逗趣，池錫辰接著說：「從那時候開始就是諧星了啊〜」梁世燦也直接大喊：「那個髮型明明就是諧星練習生起家的風格啊！」劉在錫說：「看那表情，百分之百就是諧星用的宣傳資料照片啊！」李光洙趕緊解釋說：「拍那張照片的時候，想要擺出很帥的表情結果反而挨罵了。“你不是那類型啊！給我注意一點！”還被這樣罵過。」讓全場來賓都大笑出來。劉在錫也補充說：「你最近怎麼老是這樣啊？為何擺出那種表情？」故意補槍跟光洙開玩笑。
不過不管是哪一個領域的李光洙，認真敬業的程度是大家都看得到的，繼續支持他的每一種作品吧！
照片：SBS《Running Man》截圖
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