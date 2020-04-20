《Running Man》真的不是谐星吗? 李光洙黑历史大公开

演员李光洙除了透过作品让大家看见他“认真的一面”以外，固定参与的综艺节目《Running Man》更是令人每周必看，但是节目中却曝光了李光洙在12年前的照片，当年黑历史的糗样让大家笑翻。
上周播出的SBS《Running Man》节目中，邀请到了嘉宾卢士燕、洪真英以及SF9路云、演员李到晛。一共分为谐星队、歌手队及演员队三个团队展开对决，依照各时期个年代的人气歌曲作为任务，用关键词进行，带来许多笑点。
刘在锡对於李光洙被归为「演员队」有点意见，他问说：「光洙他的身分是不是有点模糊啊？他应该是谐星兼演员吧〜」哈哈也接著说：「是韩国的杰克布莱克！韩国金凯瑞。」也赞同刘在锡的说法。李光洙说：「大家这么说太抬举我了……对我也太好了。」刘在锡说：「亚洲来说就是周星驰啊，这样的人还不少耶！」让全场笑翻。
再展开正式对决之前，制作组还先分配了出道几年的徽章，而李光洙特别引人注目的是「出道13年」，刘在锡说：「连光洙都13年啦！」光洙也说到自己在演艺界出道的时间点，他说：「我从广告CF开始的。」他很认真地说明著，节目也找出了光洙所谓的广告画面。
那时的李光洙在广告中还留著小胡子，模样相当逗趣，池锡辰接著说：「从那时候开始就是谐星了啊〜」梁世灿也直接大喊：「那个发型明明就是谐星练习生起家的风格啊！」刘在锡说：「看那表情，百分之百就是谐星用的宣传资料照片啊！」李光洙赶紧解释说：「拍那张照片的时候，想要摆出很帅的表情结果反而挨骂了。“你不是那类型啊！给我注意一点！”还被这样骂过。」让全场来宾都大笑出来。刘在锡也补充说：「你最近怎么老是这样啊？为何摆出那种表情？」故意补枪跟光洙开玩笑。
不过不管是哪一个领域的李光洙，认真敬业的程度是大家都看得到的，继续支持他的每一种作品吧！
照片：SBS《Running Man》截图
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