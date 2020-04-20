BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 破八億 在韓國藝人中獲新紀錄
KPOP 2020年4月20日 星期一10:45 施乃琪
去年甫發行時迭創紀錄的 BLACKPINK 主打歌 “Kill This Love”，經過一年多後已經累積了八億次觀看數！
在今天（20 日）凌晨三點左右，BLACKPINK 經由 YouTube 發布的 “Kill This Love” 官方 MV 觀看次數突破了八億次。
如此一來，BLACKPINK 便有了 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH” 和 “Kill This Love” 共三支觀看次數跨越八億次的 MV，就此超越 PSY 成為當前有最多破八億 MV 的韓國藝人。
另一方面，原定於年初回歸的 BLACKPINK 因疫情而再度延後行程，不過最近她們公開了去年參加美國音樂節《COACHELLA》時的實況紀錄，供等待回歸消息的 Blink 重溫當時的火熱表演！
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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