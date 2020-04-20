《Running Man》金鍾國爆料！Trot女王洪真英一直注視著帥氣的路雲～
綜藝 2020年4月20日 星期一10:42 MiJimin
完全可以理解洪真英的心情，要是路雲就在旁邊，小編一定盯著他盯到起火（炙熱的眼神XD），但也有可能害羞到不敢多看一眼啦！XD
昨天播出的《Running Man》（4月19日EP.499）中，邀請到了盧士燕、曹世鎬、洪真英、李到晛、路雲等五位嘉賓出演，而帥氣又大勢的路雲，也擄獲了姐姐們的芳心。
在猜歌的遊戲進行中，金鍾國率先爆料跟自己同隊伍的洪真英一直盯著路雲看，真英則是極力否認。
但節目組回看播放時，則發現洪真英的確是姨母笑著，看路雲唱歌，看到真英彷彿看到了自己啊～！XD
HAHA 還加碼爆料說：「真英一被抓包，就突然搭鍾國哥的肩膀。」
之後大家在遊覽車上，推測誰是間諜時，真英表示懷疑路雲，笑的時機很可疑，路雲反駁：「我本來長得就是笑臉。」後面的人就接著說：「本來以為妳只是回頭看，原來是在看路雲啊。」於是真英又開始被大家虧了！XD
金鍾國說：關於路雲的事情問她就行了，因為她一直在看他。
姐姐想要眼球淨化不是罪啊～！
（圖：《Running Man》／愛奇藝）
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