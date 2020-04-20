BLACKPINK〈Kill This Love〉MV 破八亿 在韩国艺人中获新纪录
KPOP 2020年4月20日 星期一10:45 施乃琪
去年甫发行时迭创纪录的 BLACKPINK 主打歌 “Kill This Love”，经过一年多后已经累积了八亿次观看数！
在今天（20 日）凌晨三点左右，BLACKPINK 经由 YouTube 发布的 “Kill This Love” 官方 MV 观看次数突破了八亿次。
如此一来，BLACKPINK 便有了 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH” 和 “Kill This Love” 共三支观看次数跨越八亿次的 MV，就此超越 PSY 成为当前有最多破八亿 MV 的韩国艺人。
另一方面，原定於年初回归的 BLACKPINK 因疫情而再度延后行程，不过最近她们公开了去年参加美国音乐节《COACHELLA》时的实况纪录，供等待回归消息的 Blink 重温当时的火热表演！
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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