《Running Man》金钟国爆料！Trot女王洪真英一直注视著帅气的路云～

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完全可以理解洪真英的心情，要是路云就在旁边，小编一定盯著他盯到起火（炙热的眼神XD），但也有可能害羞到不敢多看一眼啦！XD

昨天播出的《Running Man》（4月19日EP.499）中，邀请到了卢士燕、曹世镐、洪真英、李到晛、路云等五位嘉宾出演，而帅气又大势的路云，也掳获了姐姐们的芳心。



在猜歌的游戏进行中，金钟国率先爆料跟自己同队伍的洪真英一直盯著路云看，真英则是极力否认。



但节目组回看播放时，则发现洪真英的确是姨母笑著，看路云唱歌，看到真英彷佛看到了自己啊～！XD



HAHA 还加码爆料说：「真英一被抓包，就突然搭钟国哥的肩膀。」



之后大家在游览车上，推测谁是间谍时，真英表示怀疑路云，笑的时机很可疑，路云反驳：「我本来长得就是笑脸。」后面的人就接著说：「本来以为你只是回头看，原来是在看路云啊。」於是真英又开始被大家亏了！XD



金钟国说：关於路云的事情问她就行了，因为她一直在看他。



姐姐想要眼球净化不是罪啊～！



（图：《Running Man》／爱奇艺）

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