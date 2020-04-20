又一个现实版《夫妻的世界》！《The King》「女总理」郑恩彩出轨歌手郑俊日，不知已婚VS她知道
明星 2020年4月20日 星期一09:20 Rui
年度出轨大戏《夫妻的世界》看得观众们欲罢不能，没想到现实生活比电视剧还要精彩。
据韩媒爆料，女演员郑恩彩10年前与歌手郑俊日交往，而当时男方是已婚身份，两人实际上是出轨男女。 详情是这样的，当时因郑恩彩进经常去看郑俊日的演唱会，使得郑俊日的粉丝都把她当做是郑的女友，只认为两人没有公开恋情而已，交往是既定事实。 谁知没过多久郑俊日的粉丝官咖上惊爆揭露文，郑俊日竟已婚，且因女人问题向妻子提出离婚。 而据郑俊日的妻子爆料，她於2006年初和郑俊日交往，在2009年末的时候知道了他出轨的事实。
由於郑俊日交往到结婚都是偷偷来，并未公开，离婚消息爆出前不少人都被蒙在鼓里。 时隔10年郑恩彩插足他人婚姻的新闻爆出后，引发了不小的争议，对此郑恩彩的经纪公司回应：「郑恩彩也是受害者，因为她不知道对方有家庭」。 不过，哪怕是她不知情地成为了小三，导致郑俊日婚姻破裂却是也是事实。哪知郑恩彩的说法很快就被打脸，郑俊日方面直言：「当时郑恩彩知道郑俊日是有妇之夫，说不知道已婚根本不像话」。
此外，郑恩彩因电视剧《鬼客：The Guest》打开知名度，在正在热播的李敏镐和金高银主演的新剧《The King：永远的君主》中饰演女总理一角。
「图：NATE NEWS、《The King》」
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留言/评论
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errrrrrr....這部戲她不是重點啦！記者們不要再獵巫了。回到李袞跟鄭太乙還有曹影身上..
1小时前