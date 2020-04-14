《機智醫生生活》中的模範生蔡頌和! 看來稚嫩的田美都竟然已婚！

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最近深受觀眾喜愛的電視劇《機智醫生生活》，其中最搶眼的角色之一，也是醫大五人幫中的一朵花蔡頌和一角，由在音樂劇領域表現出色，卻第一次主演電視劇的田美都擔綱，在劇中的表現也深獲觀眾們的喜愛。

在《機智醫生生活》中她是絕對的音痴，擁有絕對節奏感，在舞台劇界連曹承佑都稱她最尊敬的音樂劇演員老師，田美都其實擁有超強唱功與演技。1982年生的她，出生於釜山，高中畢業前也都在釜山長大，之後來到首爾明知專科大學話劇電影科就讀，2006年她登上了音樂劇舞台而出道。





小時候的她雖然個性謹慎，中學三年級時她看了教會的話劇演出，覺得自己認識的人做了特別的裝扮而完全呈現出另一個人的樣子，當時讓她感到很震驚，也就開始夢想成為一個舞台劇的演員。高中三年級時她也曾組成四人女性樂團組合，並擔任主唱，與《機智醫生生活》劇情不謀而合。當她說大學想念戲劇科系時也曾把媽媽嚇了一跳。





在明知大學時期的田美都，可說是非常幸福的時期，那時大學的她至少有10場以上的演出，為了演話劇就連熬夜不睡都不覺得累，那樣的熱血時期也讓田美都知道了自己在這方面是有些才華的。26歲的她以音樂劇《Mr.Mouse》正式出道，接下來也演出話劇《Liar》《Agnes of God》以及音樂劇《White Propose》《王世子失蹤事件》《青春期》《英雄》《華麗的休假》等等，實力獲得觀眾們的認可。





在音樂劇領域已經相當有名的田美都，曾在2012年與演員曹承佑合作《齊瓦哥醫生》，接下來更有《Man of La Mancha》《Sweeney Todd》等等後續的合作，連曹承佑已是舞台劇中數一數二的大演員，都稱她為「最尊敬的最崇拜的演員」，可見得田美都的地位。她也於2008年以話劇《Agnes of God》得到最佳女子新人演員獎，2017年也以《Sweeney Todd》奪得最佳音樂劇女主角獎，2018年也以《Maybe Happy Ending》再度蟬聯此獎項。





田美都的感情生活也相當保密，看起來相當可愛稚嫩的她其實已經結婚，而且是在2013年夏天時的音樂劇《高空彈跳》演出時期，現在的老公透過相親場合見面，由於老公是一般上班族，也並未接觸過音樂劇領域，於是她要求當時的男朋友以「演員田美都」的立場來觀賞她演出，而男朋友也因為她的舞台表現而被她深深吸引，成為田美都的最大粉絲。

看見男朋友對她一往情深的樣子，讓田美都僅僅交往兩個月就決定與他步入禮堂，因為她覺得這位男生很不一樣，過往戀愛時會相信那些甜美的告白，但田美都卻被眼前這男士的

誠實性格與真心稱讚而吸引，認為跟他一起生活應該能學到很多東西，於是在2014年4月兩人就結為夫妻。





雖然老公也曾告訴田美都婚後在演戲部分可稍事休息，不過老公看到對於舞台這麼喜愛又這麼狂熱的演員田美都，叫她休息也許不是關心與照顧她的方式，看起來這位老公真的相當愛她也很懂她。2018年田美都曾演出tvN電視劇《Mother》與電影《變身》，初次嘗試音樂劇話劇以外的演出，到了《機智醫生生活》終於成為主角，讓喜愛田美都的粉絲們相當開心。





tvN《請回答》電視劇系列的申元浩以及李祐汀合作的《機智醫生生活》，在選角時希望選擇在音樂劇領域發光的田美都，這個決定也讓所有還不認識田美都的觀眾相當好奇，不過播出五集至今，田美都的表現也證明了自己的魅力所在，不過許多喜愛她的粉絲們都扼腕因為必須演出音痴而無法讓她在劇中大展歌喉，希望下次有機會聽見她的好聲音。





照片: tvN, TVDaily

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