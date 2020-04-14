《Hi Bye, Mama!》第13、14集：李奎炯陷入自责，鬼妈妈金泰希其实仍想「活下去！」 这部电视剧真的很波折！原本预计在8月播出的《学校2020》 KBS最终决定不编制！ 《蒙面歌王》金宇硕差一步就能挑战歌王，蜜嗓跟「性感舞」太诱惑姐姐们啦！ 「全年为文佳煐应援！」《你为我著迷》郑容和文佳煐兄妹情竟延续了九年！ 集结 Crush、AMKU、白艺潾⋯⋯等华丽阵容 《首尔爵士音乐节》延后至秋季举行 公园少女以 6 人制回归 本月底发行迷你四辑 「N号房」受害者中有6名现役女艺人！「摆出特定手势拍照」 恭喜 (G)I-DLE！〈I trust〉首周销量、MV 观看次数双双夺冠 ASTRO 双喜临门 5 月回归文彬将归队！ 《机智医生生活》中的模范生蔡颂和! 看来稚嫩的田美都竟然已婚！ BVNDIT 回归在即 先行曲下周公开！ 颂乐首张个人单曲预告连发 创意造型大展独特魅力！ Monsta X 敲定回归日期 5 月发行迷你八辑！ 风格改变威力不变 Apink 通杀排行榜！ 柳俊烈宣传环保以身作则！去超市竟然带著这个... 尹斗俊退伍次日拍杂志写真 穿浴袍照曝光！ 全新「长腿CP」组合！金来沅&李多熙确定合作tvN科幻新剧《LUCA》已开拍！ 金旻载变身钢琴家！SBS新剧《喜欢布拉姆斯吗》与朴恩斌搭档 郑恩地&IU：我们是养生姐妹XD！IU吃一个苹果要多久? 《夫妻的世界》韩素希又美上热搜了！高中照+证件照绝美，看到这张脸完全恨不起来 HIGHLIGHT李起光方面以「损害名义」起诉韩国国民议会比例代表候选人金槿泰！ 【有片】短发建厚看活鸡引发瞳孔地震XD！一转眼竟然长大那么多

最近深受观众喜爱的电视剧《机智医生生活》，其中最抢眼的角色之一，也是医大五人帮中的一朵花蔡颂和一角，由在音乐剧领域表现出色，却第一次主演电视剧的田美都担纲，在剧中的表现也深获观众们的喜爱。

在《机智医生生活》中她是绝对的音痴，拥有绝对节奏感，在舞台剧界连曹承佑都称她最尊敬的音乐剧演员老师，田美都其实拥有超强唱功与演技。1982年生的她，出生於釜山，高中毕业前也都在釜山长大，之后来到首尔明知专科大学话剧电影科就读，2006年她登上了音乐剧舞台而出道。





小时候的她虽然个性谨慎，中学三年级时她看了教会的话剧演出，觉得自己认识的人做了特别的装扮而完全呈现出另一个人的样子，当时让她感到很震惊，也就开始梦想成为一个舞台剧的演员。高中三年级时她也曾组成四人女性乐团组合，并担任主唱，与《机智医生生活》剧情不谋而合。当她说大学想念戏剧科系时也曾把妈妈吓了一跳。





在明知大学时期的田美都，可说是非常幸福的时期，那时大学的她至少有10场以上的演出，为了演话剧就连熬夜不睡都不觉得累，那样的热血时期也让田美都知道了自己在这方面是有些才华的。26岁的她以音乐剧《Mr.Mouse》正式出道，接下来也演出话剧《Liar》《Agnes of God》以及音乐剧《White Propose》《王世子失踪事件》《青春期》《英雄》《华丽的休假》等等，实力获得观众们的认可。





在音乐剧领域已经相当有名的田美都，曾在2012年与演员曹承佑合作《齐瓦哥医生》，接下来更有《Man of La Mancha》《Sweeney Todd》等等后续的合作，连曹承佑已是舞台剧中数一数二的大演员，都称她为「最尊敬的最崇拜的演员」，可见得田美都的地位。她也於2008年以话剧《Agnes of God》得到最佳女子新人演员奖，2017年也以《Sweeney Todd》夺得最佳音乐剧女主角奖，2018年也以《Maybe Happy Ending》再度蝉联此奖项。





田美都的感情生活也相当保密，看起来相当可爱稚嫩的她其实已经结婚，而且是在2013年夏天时的音乐剧《高空弹跳》演出时期，现在的老公透过相亲场合见面，由於老公是一般上班族，也并未接触过音乐剧领域，於是她要求当时的男朋友以「演员田美都」的立场来观赏她演出，而男朋友也因为她的舞台表现而被她深深吸引，成为田美都的最大粉丝。

看见男朋友对她一往情深的样子，让田美都仅仅交往两个月就决定与他步入礼堂，因为她觉得这位男生很不一样，过往恋爱时会相信那些甜美的告白，但田美都却被眼前这男士的

诚实性格与真心称赞而吸引，认为跟他一起生活应该能学到很多东西，於是在2014年4月两人就结为夫妻。





虽然老公也曾告诉田美都婚后在演戏部分可稍事休息，不过老公看到对於舞台这么喜爱又这么狂热的演员田美都，叫她休息也许不是关心与照顾她的方式，看起来这位老公真的相当爱她也很懂她。2018年田美都曾演出tvN电视剧《Mother》与电影《变身》，初次尝试音乐剧话剧以外的演出，到了《机智医生生活》终於成为主角，让喜爱田美都的粉丝们相当开心。





tvN《请回答》电视剧系列的申元浩以及李佑汀合作的《机智医生生活》，在选角时希望选择在音乐剧领域发光的田美都，这个决定也让所有还不认识田美都的观众相当好奇，不过播出五集至今，田美都的表现也证明了自己的魅力所在，不过许多喜爱她的粉丝们都扼腕因为必须演出音痴而无法让她在剧中大展歌喉，希望下次有机会听见她的好声音。





照片: tvN, TVDaily

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究