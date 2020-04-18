【有片】她不紅天理難容啊！顏值演技在線的韓素希還會跳舞，還記得《Growl》嗎？

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最近最火的女演員是誰？一定是《夫妻的世界》裡扮演「地表最強小三」的韓素希啊。

熱度一天比一天高的韓素希，這部戲不是她參演的第一部作品，熟悉韓劇的小夥伴們一定記得都敬秀(EXO D.D.）和南志鉉合作的《百日的郎君》吧，劇中美艷世子嬪就是韓素希飾演的。



當時該劇的收視率很不錯，演員們在電視劇開播之前就許下了收視率公約，稱突破10%就跳EXO的《Growl咆哮》。 收視率順利破十後眾人守諾跳舞，不過那個時候大家的視線都集中在主角都敬秀和南志鉉身上。 然而隨著《夫妻的世界》的熱播，韓素希火箭式的走紅，大家又想起了這則舊聞，紛紛找到影片來看，發現韓素希跳得還真不錯啊。



穿著黑色T恤和黑色運動褲的韓素希披著一頭長髮，和其他7位同劇組演員一起跟隨者《Growl》的音樂起舞，一開始還顯得有些不好意思，跳著跳著就完全放開了，動作到位不說還很優美，加上完美顏值，出道的話肯定是隊內的C位擔當。



「圖：《百日的郎君」、YouTube」

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