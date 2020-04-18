【有片】她不红天理难容啊！颜值演技在线的韩素希还会跳舞，还记得《Growl》吗？

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最近最火的女演员是谁？一定是《夫妻的世界》里扮演「地表最强小三」的韩素希啊。

热度一天比一天高的韩素希，这部戏不是她参演的第一部作品，熟悉韩剧的小伙伴们一定记得都敬秀(EXO D.D.）和南志铉合作的《百日的郎君》吧，剧中美艳世子嫔就是韩素希饰演的。



当时该剧的收视率很不错，演员们在电视剧开播之前就许下了收视率公约，称突破10%就跳EXO的《Growl咆哮》。 收视率顺利破十后众人守诺跳舞，不过那个时候大家的视线都集中在主角都敬秀和南志铉身上。 然而随著《夫妻的世界》的热播，韩素希火箭式的走红，大家又想起了这则旧闻，纷纷找到影片来看，发现韩素希跳得还真不错啊。



穿著黑色T恤和黑色运动裤的韩素希披著一头长发，和其他7位同剧组演员一起跟随者《Growl》的音乐起舞，一开始还显得有些不好意思，跳著跳著就完全放开了，动作到位不说还很优美，加上完美颜值，出道的话肯定是队内的C位担当。



「图：《百日的郎君」、YouTube」

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