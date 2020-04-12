人气网路漫画《再婚皇后》将拍电视剧！网友积极推荐选角，李栋旭&李多熙等被提名

近日韩国人气网路漫画《再婚皇后》传出确定电视剧化的消息，热心读者积极推荐出演人选，如果能实现就真的太赞了！
《再婚皇后》讲的是皇后被劈腿后宣言嫁给邻国国王的大胆故事！国王「索本修」与皇后「娜菲尔」原本青梅竹马，但索本修被奴隶出身的情妇迷昏头、要求离婚，娜菲尔没有选择卑微争宠，而是果断同意并宣布与邻国国王「海因里」再婚，开拓自己道路的勇敢形象给读者留下深刻印象，目前累计下载次数超过7千万次，还诞生了同名网路漫画。
对於电视剧版的娜菲尔和海因里，读者推荐了以下6位演员：
1. 金泰梨
皇后外表美丽冷傲，金泰梨也有独特的倔强气质，加上演技也无从挑剔，是很多读者心目中的最佳人选！
2. 李多熙
3. 秀爱
秀爱曾在广告片里短暂地演过娜菲尔，说出皇后那句铿锵有力的台词：「我同意离婚，同时要求再婚。 」短暂但有力的表演给人留下深刻印象，一度成为NAVER热搜词。
4. 池昌旭
海因里身为贵族中的贵族，对娜菲尔心生爱慕、欣然同意与她成婚，贵公子气质的池昌旭当然不能不被提起！
5. 姜栋元
原著中的海因里不仅个性浪漫，更是「世界第一花美男」，那么拥有雕刻面容的姜栋元演起来应该不费吹灰之力啊！
6. 李栋旭
李栋旭拥有嫉妒白皙的肌肤、摄人心魄的魅力，如果由他来演深情的海因里，一定也非常赞！
（图源：各所属社）
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