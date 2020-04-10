正版追劇網站也是有免費收看，大家都是用哪一個平台追劇的呢？

其實，加入會員或升級成VIP，支持一下有買韓劇、韓綜、韓國電影版權的平台，都是不錯的選擇啦～，當然其中也有免費的可看，很好奇大家平常都在哪兒追劇呢？文章中有介紹小編平時使用的網站，給大家參考一下！
近期，台灣政府查封了盜版網站「楓林網」涉侵權一事，鬧得沸沸揚揚，接連好幾個網站都無預警休息，與大家道別。
比較出名的就是 Netflix、愛奇藝、KKTV、friDay影音、Line TV…等的這些追劇平台，除了韓劇之外，也包含一些韓國綜藝節目和韓國電影。
會員價格大家都可以申請註冊，登入之後再比較參考，小編個人是Netflix、愛奇藝並行，因為喜歡看電影和韓國綜藝，前兩個平台量很大，就固定買了會員VIP使用，另外，在使用friDay影音、Line TV、KKTV時，雖平時免費觀看，但遇到想支持喜愛的劇時，就會付費一陣子。
【下方是平台傳送門，供大家連結過去參考】
愛奇藝（有免費觀看）
Netflix （無免費）
Line TV （有免費觀看）
friDay影音（可免費試用）
KKTV （有免費觀看）
香港用戶的話，推薦黃Viu煲劇平台，目前播出的韓劇量也非常大。
（圖：各平台官方活動LOGO）
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