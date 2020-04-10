正版追劇網站也是有免費收看，大家都是用哪一個平台追劇的呢？

正版追劇網站也是有免費收看，大家都是用哪一個平台追劇的呢？

生活   2020年4月10日   星期五10:32   MiJimin   4

其實，加入會員或升級成VIP，支持一下有買韓劇、韓綜、韓國電影版權的平台，都是不錯的選擇啦～，當然其中也有免費的可看，很好奇大家平常都在哪兒追劇呢？文章中有介紹小編平時使用的網站，給大家參考一下！

近期，台灣政府查封了盜版網站「楓林網」涉侵權一事，鬧得沸沸揚揚，接連好幾個網站都無預警休息，與大家道別。

比較出名的就是 Netflix、愛奇藝、KKTV、friDay影音、Line TV…等的這些追劇平台，除了韓劇之外，也包含一些韓國綜藝節目和韓國電影。

會員價格大家都可以申請註冊，登入之後再比較參考，小編個人是Netflix、愛奇藝並行，因為喜歡看電影和韓國綜藝，前兩個平台量很大，就固定買了會員VIP使用，另外，在使用friDay影音、Line TV、KKTV時，雖平時免費觀看，但遇到想支持喜愛的劇時，就會付費一陣子。

【下方是平台傳送門，供大家連結過去參考】

愛奇藝（有免費觀看）

Netflix （無免費）

Line TV （有免費觀看）

friDay影音（可免費試用）

KKTV （有免費觀看）

香港用戶的話，推薦黃Viu煲劇平台，目前播出的韓劇量也非常大。

（圖：各平台官方活動LOGO）

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留言/評論
  • Bruce Chou
    每種我幾乎都有付費訂閱了，可是還是有一些節目這些平台都沒有代理。也只好去網路平台上看
    38分前
  • 方塏琌
    我都有入會員全部上面缺wetv
    42分前
  • Atra Atra
    對啊，還有wetv
    35分前
  • Yane Ying
    Yeoh Jenning 😂
    42分前
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