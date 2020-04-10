WINNER金秦禹軍營照片初公開! 看起來心情很好呀~ 正版追劇網站也是有免費收看，大家都是用哪一個平台追劇的呢？ 食品界王者「不倒翁」推周邊商品：咖喱變手機殼！環保袋也好想要啊～ 《機智醫生生活》五人五色的愛！你最欣賞誰？ 盜版網站接連關站不用怕！復活節留家合法免費看朴敏英、金明洙和丁海寅等5套最新話題韓劇 《Oh My Baby》張娜拉「趕進度做人」：兩款主海報公開！ TWICE〈Feel Special〉MV 破兩億 YouTube Originals 節目月底登場！ 李宰旭高中時期是「渣男」？太讓女同學傷心了XD 金喜愛號稱「婚外情專業戶」，戲裡從小三到正室全都演一遍...現實老公也是傳奇人物！ 粉絲二手網站高價轉賣紀念包被MAMAMOO頌樂抓包：為了這樣才買的？

其實，加入會員或升級成VIP，支持一下有買韓劇、韓綜、韓國電影版權的平台，都是不錯的選擇啦～，當然其中也有免費的可看，很好奇大家平常都在哪兒追劇呢？文章中有介紹小編平時使用的網站，給大家參考一下！

近期，台灣政府查封了盜版網站「楓林網」涉侵權一事，鬧得沸沸揚揚，接連好幾個網站都無預警休息，與大家道別。

比較出名的就是 Netflix、愛奇藝、KKTV、friDay影音、Line TV…等的這些追劇平台，除了韓劇之外，也包含一些韓國綜藝節目和韓國電影。

會員價格大家都可以申請註冊，登入之後再比較參考，小編個人是Netflix、愛奇藝並行，因為喜歡看電影和韓國綜藝，前兩個平台量很大，就固定買了會員VIP使用，另外，在使用friDay影音、Line TV、KKTV時，雖平時免費觀看，但遇到想支持喜愛的劇時，就會付費一陣子。

【下方是平台傳送門，供大家連結過去參考】

愛奇藝（有免費觀看）

Netflix （無免費）

Line TV （有免費觀看）

friDay影音（可免費試用）

KKTV （有免費觀看）

香港用戶的話，推薦黃Viu煲劇平台，目前播出的韓劇量也非常大。

（圖：各平台官方活動LOGO）

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