正版追剧网站也是有免费收看，大家都是用哪一个平台追剧的呢？

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其实，加入会员或升级成VIP，支持一下有买韩剧、韩综、韩国电影版权的平台，都是不错的选择啦～，当然其中也有免费的可看，很好奇大家平常都在哪儿追剧呢？文章中有介绍小编平时使用的网站，给大家参考一下！

近期，台湾政府查封了盗版网站「枫林网」涉侵权一事，闹得沸沸扬扬，接连好几个网站都无预警休息，与大家道别。

比较出名的就是 Netflix、爱奇艺、KKTV、friDay影音、Line TV…等的这些追剧平台，除了韩剧之外，也包含一些韩国综艺节目和韩国电影。

会员价格大家都可以申请注册，登入之后再比较参考，小编个人是Netflix、爱奇艺并行，因为喜欢看电影和韩国综艺，前两个平台量很大，就固定买了会员VIP使用，另外，在使用friDay影音、Line TV、KKTV时，虽平时免费观看，但遇到想支持喜爱的剧时，就会付费一阵子。

【下方是平台传送门，供大家连结过去参考】

爱奇艺（有免费观看）

Netflix （无免费）

Line TV （有免费观看）

friDay影音（可免费试用）

KKTV （有免费观看）

香港用户的话，推荐黄Viu煲剧平台，目前播出的韩剧量也非常大。

（图：各平台官方活动LOGO）

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