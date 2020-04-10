正版追剧网站也是有免费收看，大家都是用哪一个平台追剧的呢？

正版追剧网站也是有免费收看，大家都是用哪一个平台追剧的呢？

生活   2020年4月10日   星期五10:32   MiJimin   19

其实，加入会员或升级成VIP，支持一下有买韩剧、韩综、韩国电影版权的平台，都是不错的选择啦～，当然其中也有免费的可看，很好奇大家平常都在哪儿追剧呢？文章中有介绍小编平时使用的网站，给大家参考一下！

近期，台湾政府查封了盗版网站「枫林网」涉侵权一事，闹得沸沸扬扬，接连好几个网站都无预警休息，与大家道别。

比较出名的就是 Netflix、爱奇艺、KKTV、friDay影音、Line TV…等的这些追剧平台，除了韩剧之外，也包含一些韩国综艺节目和韩国电影。

会员价格大家都可以申请注册，登入之后再比较参考，小编个人是Netflix、爱奇艺并行，因为喜欢看电影和韩国综艺，前两个平台量很大，就固定买了会员VIP使用，另外，在使用friDay影音、Line TV、KKTV时，虽平时免费观看，但遇到想支持喜爱的剧时，就会付费一阵子。

【下方是平台传送门，供大家连结过去参考】

爱奇艺（有免费观看）

Netflix （无免费）

Line TV （有免费观看）

friDay影音（可免费试用）

KKTV （有免费观看）

香港用户的话，推荐黄Viu煲剧平台，目前播出的韩剧量也非常大。

（图：各平台官方活动LOGO）

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留言/评论
  • 嘉萱
    Netflix跟黃viu就承包了我想看的👍👍支持正版才能給予辛苦的創作者一些鼓勵跟尊重
    1小时前
  • Sarah Queenie Zhang
    雖然大部分收費平台已經上架許多影集了，但還是有些冷門節目看不到QQ 再來上架速度很慢……
    48分前
  • Melissa Chang
    愛奇藝kktv netflix 但就沒有一個平台有完整的日劇或韓劇🙄
    45分前
  • 吳瓊琳
    都要錢才能看欸~~0.0
    1小时前
  • Bruce Chou
    每種我幾乎都有付費訂閱了，可是還是有一些節目這些平台都沒有代理。也只好去網路平台上看
    1小时前
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