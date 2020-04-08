韓國文體部回應BTS防彈少年團V的宅家Challenge：「機智的宅家應援」！

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不得不說，小編第一次看V這影片時，心中默念了多句：這孩子真的太可愛～

日前，BTS防彈少年團成員V（金泰亨）通過官方Twitter上傳了一段影片及留言說：「如果大家覺得無聊，請試試跟電視機聊天〜」跟Tag上「#宅家Challenge」。



在影片中V一身居定悠閒打扮，跟著電視上的歌手唱歌及跳舞，可愛度真的滿分！



아니 태형이 어떻게 이런 귀여운 생각을 했지 증맬ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㅋ넘 사랑스러워 pic.twitter.com/8jwWnMwJXN — 휘뚜루마뚜루(@_nojam_nolife) April 5, 2020

其後韓國文化體育觀光部（簡稱為文體部）通過官方Twitter轉發這影片，及留言：「BTS V上傳的#宅家Challenge！大家都怎麼享受宅家生活呢？文體部會以豐富多樣的Contents應援機智的宅文化生活！」據悉近日為應對武漢肺炎（新型冠狀肺炎）影響，文體部進行了名為「機智的宅文化生活」運動，而V參與了這項運動，及展現了良好的影響力。



而V日前更再次獲得，媒體Starmometer發起的「亞洲最具魅力男明星投票」投票中的第一位！他更是繼2018年、2019年之後首次連續3年獲得1位，登上「榮譽殿堂」。



（圖源：BTS Official Facebook；截圖：Twitter）

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