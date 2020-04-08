韓國文體部回應BTS防彈少年團V的宅家Challenge：「機智的宅家應援」！

韓國文體部回應BTS防彈少年團V的宅家Challenge：「機智的宅家應援」！

明星   2020年4月8日   星期三09:15   choyoung  

不得不說，小編第一次看V這影片時，心中默念了多句：這孩子真的太可愛～

日前，BTS防彈少年團成員V（金泰亨）通過官方Twitter上傳了一段影片及留言說：「如果大家覺得無聊，請試試跟電視機聊天〜」跟Tag上「#宅家Challenge」。

在影片中V一身居定悠閒打扮，跟著電視上的歌手唱歌及跳舞，可愛度真的滿分！

其後韓國文化體育觀光部（簡稱為文體部）通過官方Twitter轉發這影片，及留言：「BTS V上傳的#宅家Challenge！大家都怎麼享受宅家生活呢？文體部會以豐富多樣的Contents應援機智的宅文化生活！」據悉近日為應對武漢肺炎（新型冠狀肺炎）影響，文體部進行了名為「機智的宅文化生活」運動，而V參與了這項運動，及展現了良好的影響力。

而V日前更再次獲得，媒體Starmometer發起的「亞洲最具魅力男明星投票」投票中的第一位！他更是繼2018年、2019年之後首次連續3年獲得1位，登上「榮譽殿堂」。

（圖源：BTS Official Facebook；截圖：Twitter）

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