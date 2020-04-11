請導演收下小編的膝蓋！《山茶花開時》大結局的彩蛋大家都找到了嗎？

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《山茶花開時》早已落幕，但又有多少小夥伴看明白了大結局裡的彩蛋呢？

1. 洪子英懷孕

洪子英懷孕這一段導演並未明說，而是給了她打電話時聽到「牛膝湯」時噁心的鏡頭。



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以及龍植那句「這一人份是送的，畢竟是3個人吃」和盧圭泰因為不好意思而變紅的耳朵，細節都在暗指 洪子英懷孕了。



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2. 黃高雲

大結局了一閃而過掛在房門上的校服，名牌上寫著「黃高雲」的名字，不僅暗示東柏和 龍植婚後有了女兒，還呼應了東柏已去世的好友香美的那句「下輩子想做姐姐的女兒」， 且香美的原名叫「崔高雲」。



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3. 未來

雖然是一閃而過的鏡頭，但細心的觀眾應該發現龍植的肩章變成了無窮花，成了警衛的他和東柏肩並肩坐在電視機前看著已經是棒球明星的弼久的採訪，這是兩人的未來模樣。



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而鏡頭一晃又回到了現在的龍植依舊是「巡警」，導演用了重疊拍攝手法將現在與未來關聯了起來。



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4. 天空(河那)

東柏說著「我看見了美到快讓人哭的天空」，韓語中「天空」和龍植的扮演者姜河那的名字同音，又是一個小小的驚喜彩蛋。



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不得不感嘆導演的執導能力啊，將小細節「塞」入了劇情的各個角落。

「圖：《山茶花開時》」

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