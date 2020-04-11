时隔一个月夜店终於开门了！门口大排长龙，年轻人戴口罩蹦迪 IU头像「翠迪鸟」根本是她本人的翻版吧！「神同步」时刻令人笑翻 美翻！EXO出道8周年纪念周边大公开，鲸鱼蝴蝶水晶球太令人心动 恭喜 Suho！只身发片后首度在音乐节目夺冠 金赛纶大妹也太好看了吧！「辣」味版的姐姐，气场强大♥ 请导演收下小编的膝盖！《山茶花开时》大结局的彩蛋大家都找到了吗？ 《我独自生活》权娜拉：「曾被酒驾车辆撞到，就像电影里一样飞出去！」 《灵魂维修工》公开庭沼珉温暖灿笑海报：再次带来疗愈～ 【KSD评分】由韩星网读者评分：《夫妻的世界》只播了五集便晋身TOP 4！

《山茶花开时》早已落幕，但又有多少小伙伴看明白了大结局里的彩蛋呢？

1. 洪子英怀孕

洪子英怀孕这一段导演并未明说，而是给了她打电话时听到「牛膝汤」时恶心的镜头。



via GIPHY

以及龙植那句「这一人份是送的，毕竟是3个人吃」和卢圭泰因为不好意思而变红的耳朵，细节都在暗指 洪子英怀孕了。



via GIPHY

2. 黄高云

大结局了一闪而过挂在房门上的校服，名牌上写著「黄高云」的名字，不仅暗示东柏和 龙植婚后有了女儿，还呼应了东柏已去世的好友香美的那句「下辈子想做姐姐的女儿」， 且香美的原名叫「崔高云」。



via GIPHY

via GIPHY

3. 未来

虽然是一闪而过的镜头，但细心的观众应该发现龙植的肩章变成了无穷花，成了警卫的他和东柏肩并肩坐在电视机前看著已经是棒球明星的弼久的采访，这是两人的未来模样。



via GIPHY

而镜头一晃又回到了现在的龙植依旧是「巡警」，导演用了重叠拍摄手法将现在与未来关联了起来。



via GIPHY

via GIPHY

4. 天空(河那)

东柏说著「我看见了美到快让人哭的天空」，韩语中「天空」和龙植的扮演者姜河那的名字同音，又是一个小小的惊喜彩蛋。



via GIPHY

不得不感叹导演的执导能力啊，将小细节「塞」入了剧情的各个角落。

「图：《山茶花开时》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻