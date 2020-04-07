禹智潤之前在簽售會上被粉絲跳簽！網友：「臉紅的思春期就兩名成員，都要簽名才是禮儀不是嗎？」

禹智潤之前在簽售會上被粉絲跳簽！網友：「臉紅的思春期就兩名成員，都要簽名才是禮儀不是嗎？」

明星   2020年4月7日   星期二15:22   Yuan   5

上週，Shofar Music發出官方新聞稿，宣布臉紅的思春期成員組成有了變動：「成員禹智潤考量到未來的個人進路，表示希望能結束臉紅的思春期的活動。往後臉紅的思春期沒有計畫引進新成員，將由安智煐以1人的體制繼續活動。」突然的消息，讓不少人都表示震驚。

近日，有網友翻出粉絲簽售會上的動圖，有一名男粉絲給安智煐的簽名後轉身就走，直接忽視了旁邊的禹智潤，雖然她也有點錯愕但還是笑著揮揮手。不少網友看到也表示：「太過了吧」、「臉紅的思春期就兩名成員，都要簽名才是禮儀不是嗎」、「這樣的話幹嘛還去」、「成員也沒有很多，就兩人」、「會有多傷心呢」等等。

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而禹智潤之前曾透露自己有鏡頭恐懼症，雖然不少樂迷對她選擇退團的決定也表示可惜，但也是尊重她的決定。也希望兩位成員之後都會有更好的未來啊！

（圖：볼빨간사춘기、TVDaily）

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留言/評論
  • 林鈺晨
    不只沒禮貌，這個人的人品完全不尊重人
    1小時前
  • 楊樂多
    跳簽好沒禮貌
    2小時前
  • Lin Cathy
    雖然沒禮貌 也不能說他做錯 ！
    1小時前
  • Yi Fang Zhao
    林郁潔這個好過分😭
    1小時前
  • 高延茹
    喜歡交友可以來這裡逛逛 分分鐘鐘可以找到你喜歡的人 https://www.facebook.com/groups/876778376085012/?notif_id=1583752238510564¬if_t=group_milestone
    2小時前
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