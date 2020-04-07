禹智潤之前在簽售會上被粉絲跳簽！網友：「臉紅的思春期就兩名成員，都要簽名才是禮儀不是嗎？」
明星 2020年4月7日 星期二15:22 Yuan
上週，Shofar Music發出官方新聞稿，宣布臉紅的思春期成員組成有了變動：「成員禹智潤考量到未來的個人進路，表示希望能結束臉紅的思春期的活動。往後臉紅的思春期沒有計畫引進新成員，將由安智煐以1人的體制繼續活動。」突然的消息，讓不少人都表示震驚。
近日，有網友翻出粉絲簽售會上的動圖，有一名男粉絲給安智煐的簽名後轉身就走，直接忽視了旁邊的禹智潤，雖然她也有點錯愕但還是笑著揮揮手。不少網友看到也表示：「太過了吧」、「臉紅的思春期就兩名成員，都要簽名才是禮儀不是嗎」、「這樣的話幹嘛還去」、「成員也沒有很多，就兩人」、「會有多傷心呢」等等。
via GIPHY
而禹智潤之前曾透露自己有鏡頭恐懼症，雖然不少樂迷對她選擇退團的決定也表示可惜，但也是尊重她的決定。也希望兩位成員之後都會有更好的未來啊！
（圖：볼빨간사춘기、TVDaily）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
-
-
-
喜歡交友可以來這裡逛逛 分分鐘鐘可以找到你喜歡的人
https://www.facebook.com/groups/876778376085012/?notif_id=1583752238510564¬if_t=group_milestone
2小時前