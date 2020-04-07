禹智润之前在签售会上被粉丝跳签！网友：「脸红的思春期就两名成员，都要签名才是礼仪不是吗？」
明星 2020年4月7日 星期二15:22 Yuan
上周，Shofar Music发出官方新闻稿，宣布脸红的思春期成员组成有了变动：「成员禹智润考量到未来的个人进路，表示希望能结束脸红的思春期的活动。往后脸红的思春期没有计画引进新成员，将由安智煐以1人的体制继续活动。」突然的消息，让不少人都表示震惊。
近日，有网友翻出粉丝签售会上的动图，有一名男粉丝给安智煐的签名后转身就走，直接忽视了旁边的禹智润，虽然她也有点错愕但还是笑著挥挥手。不少网友看到也表示：「太过了吧」、「脸红的思春期就两名成员，都要签名才是礼仪不是吗」、「这样的话干嘛还去」、「成员也没有很多，就两人」、「会有多伤心呢」等等。
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而禹智润之前曾透露自己有镜头恐惧症，虽然不少乐迷对她选择退团的决定也表示可惜，但也是尊重她的决定。也希望两位成员之后都会有更好的未来啊！
（图：볼빨간사춘기、TVDaily）
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