出狠招！为防止游客聚集，韩国济州岛＆三陟市相继推平油菜花田...

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每年春天都是热门打卡地的油菜花田，今年就这样被迫早早消失了ㅠㅠ

三陟市往年春天都会举办油菜花祝祭，每年都有20到30万游人前往，今年的祝祭原计画上月23日至本月28日举办，但已经因为新冠肺炎而取消。

然而虽然现场已经出动横幅和路障进行劝阻，仍有不少游人绕道前往花田中拍照;而当地居民绝大部份都是老人，也因此担心增加染病风险。 最终，三陟市决定在上周末之前彻底清空油菜花田，从根源上阻止游人聚集。



4月3日，三陟市出动4辆拖拉机，用了3个小时将5.5公顷油菜花田推平，相当於8个足球场的面积，只剩一片光秃秃的空地。

而受到影响的其实不止今年的油菜花，因为全部被提前推倒，明年用来播种的油菜花种子也就无从收获，只能另行购买了。



此外，济州岛西归浦的油菜花田也未能幸免，因为不久前传出有肺炎确诊者到济州各地旅游的消息，西归浦市经过商议决定取消第38届济州油菜花祝祭，并封锁油当地菜花田。

同时，全罗南道长城郡黄龙河畔花径、光阳梅花村、求礼山茱萸村等赏花名所也正在想办法阻止游客前来。



看到大片美丽的鲜花被推倒真的太心痛了，真心希望下一个春天还可以看到美丽的油菜花田啊T^T



(图源:三陟市)

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