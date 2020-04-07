差點被綁架！權娜拉深夜遭計程車司機強載，過程堪稱「午夜驚魂」...

女團Hello Venus出身的權娜拉不僅顏正腿長還演技好，最近就因為出演了《梨泰院CLASS》中的女二而人氣大漲。
民眾對權娜拉的關注度越來越高，於是網上又出現了她不少舊聞，其中一件再次引起大家的注意，順便也提醒女生晚上獨自回家一定要小心。 一年多前，權娜拉參與了綜藝節目《認識的哥哥》的錄製，在節目裡她就和「哥哥團」聊起了練習生時期差點遭綁架的事情。
據權娜拉回憶，20歲開始練習生生活的她有一天忙到深夜兩點多才離開練習室，因為太晚而不想打擾爸媽休息的她就決定自己打計程車回家。 經過長時間的等待，她好不容易等來了一輛計程車，但車子破破的讓她有點遲疑。 就在此時，司機竟然沒有問目的地就直接叫她上車。 不僅如此，在權娜拉說出目的地後，司機竟稱只要一半的車費。 但實際上首爾夜間計程車是要另收深夜費用的，不但不加錢反而還打折? 察覺到事情不對勁的權娜拉立刻拒絕上車。
誰知道司機惱羞成怒大罵「XX叫你上車就上 ，」把她當場嚇傻。不過好在權娜拉堅持不上車，司機最終開車離開。 這時候權娜拉才發現這輛車的車牌竟然用膠布貼住了! 真的是細思極恐啊!!! 最後權娜拉哭著打電話給父母，這才順利回到了家。
幸虧權娜拉有警覺心，要不然後果不堪設想。這件事情也給我們敲響了警鐘，深夜搭車一定要有安全意識。
「圖：《認識的哥哥》」
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