差点被绑架！权娜拉深夜遭计程车司机强载，过程堪称「午夜惊魂」...

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女团Hello Venus出身的权娜拉不仅颜正腿长还演技好，最近就因为出演了《梨泰院CLASS》中的女二而人气大涨。

民众对权娜拉的关注度越来越高，於是网上又出现了她不少旧闻，其中一件再次引起大家的注意，顺便也提醒女生晚上独自回家一定要小心。 一年多前，权娜拉参与了综艺节目《认识的哥哥》的录制，在节目里她就和「哥哥团」聊起了练习生时期差点遭绑架的事情。



据权娜拉回忆，20岁开始练习生生活的她有一天忙到深夜两点多才离开练习室，因为太晚而不想打扰爸妈休息的她就决定自己打计程车回家。 经过长时间的等待，她好不容易等来了一辆计程车，但车子破破的让她有点迟疑。 就在此时，司机竟然没有问目的地就直接叫她上车。 不仅如此，在权娜拉说出目的地后，司机竟称只要一半的车费。 但实际上首尔夜间计程车是要另收深夜费用的，不但不加钱反而还打折? 察觉到事情不对劲的权娜拉立刻拒绝上车。



谁知道司机恼羞成怒大骂「XX叫你上车就上 ，」把她当场吓傻。不过好在权娜拉坚持不上车，司机最终开车离开。 这时候权娜拉才发现这辆车的车牌竟然用胶布贴住了! 真的是细思极恐啊!!! 最后权娜拉哭著打电话给父母，这才顺利回到了家。



幸亏权娜拉有警觉心，要不然后果不堪设想。这件事情也给我们敲响了警钟，深夜搭车一定要有安全意识。



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「图：《认识的哥哥》」

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