《The Show》相關人士陸續採檢 Dreamcatcher 全員陰性「返回自家休息」
明星 2020年4月6日 星期一13:40 施乃琪
上週一名樂華娛樂員工確診 COVID-19，許多相關人士因此都主動接受採檢，曾出演同節目的 Dreamcatcher 便在今天公佈了令人安心的採檢結果！
Dreamcatcher Company 今天（6 日）發出了官方新聞稿，表示得知有登上 SBS MTV《The Show》的樂華娛樂員工確診後，從 Dreamcatcher 乃至當時在場的員工全都立刻去接受採檢，而所有人的結果都是陰性。
不過為了小心起見，目前 Dreamcatcher 成員都各自回家休息，需外出移動時也僅使用公司車輛，避免和一般人接觸。
另一方面，樂華娛樂於 3 日後有兩位員工接連確診 COVID-19，除了旗下藝人 EVERGLOW 率先接受採檢，上週曾和她們一起登上《The Show》的主持人、工作人員與藝人也都接連主動接受採檢，而《The Show》也決定本週停播一次。
（照片與影片來源：Dreamcatcher Company、SBS TMV）
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