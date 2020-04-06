樂童李秀賢與「親哥」李燦赫看WINNER MV反應！「吻戲」部分妹妹超害羞...哥哥：「緊張了還是沒緊張？」
明星 2020年4月6日 星期一13:58 Yuan
樂童音樂家（AKMU）李秀賢參與了「新哥哥」WINNER先行曲《Hold》的MV拍攝，近日她也與「親哥」李燦赫一起觀看了MV，並上傳了Reaction。
到了李昇勳的片段...李秀賢就說：「真的就跟你一模一樣。」結果李燦赫又播放一次潑水的片段：「你真的...做了和平常一模一樣的事情，對我做的那些事情。」李秀賢：「我跟昇勳歐爸一起進行拍攝來著，他實在跟你太像了，那種煩人的樣子實在很相似。」
之後到模擬兩可「吻戲」部分（雖然很像BOBO但沒有親上），李秀賢也非常害羞，甚至拔掉哥哥的眼鏡（笑）！李燦赫：「親哥哥會這樣嗎？實際上不會這樣吧？吻戲？」李燦赫又問：「緊張了還是沒緊張？」李秀賢：「如果是真的吻戲的話會很緊張的」李燦赫：「語速好像變快了，嘴好像變紅了欸...」李秀賢：「因為那個...我塗了紅色啦！」
看完MV，李秀賢也問：「覺得怎麼樣呢？」李燦赫：「有點需要教育...在我看來，你實在拍得太自然了，因為平時就是這麼對我的，要是你平常不這麼對我的話，就不會請你去演這個妹妹了，肯定找你去演女朋友了。」李秀賢：「女朋友我也演了！」李燦赫：「那只是捆綁式銷售吧。」
真的就是現實兄妹，整段影片都在吵鬧！最後李秀賢說：「因為之前我只有一個哥哥，結果又有四個哥哥，甚至還是非常帥氣的哥哥們。」轉頭對李燦赫說：「你是誰呢？」
（延伸閱讀：樂童李秀賢與「親哥」李燦赫挑戰WINNER新歌手指舞蹈！結果...跳著跳著兩人的手指就打起來了 XD）
（圖：Youtube@Leesuhyun）
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