《The Show》相关人士陆续采检 Dreamcatcher 全员阴性「返回自家休息」
明星 2020年4月6日 星期一13:40 施乃琪
上周一名乐华娱乐员工确诊 COVID-19，许多相关人士因此都主动接受采检，曾出演同节目的 Dreamcatcher 便在今天公布了令人安心的采检结果！
Dreamcatcher Company 今天（6 日）发出了官方新闻稿，表示得知有登上 SBS MTV《The Show》的乐华娱乐员工确诊后，从 Dreamcatcher 乃至当时在场的员工全都立刻去接受采检，而所有人的结果都是阴性。
不过为了小心起见，目前 Dreamcatcher 成员都各自回家休息，需外出移动时也仅使用公司车辆，避免和一般人接触。
另一方面，乐华娱乐於 3 日后有两位员工接连确诊 COVID-19，除了旗下艺人 EVERGLOW 率先接受采检，上周曾和她们一起登上《The Show》的主持人、工作人员与艺人也都接连主动接受采检，而《The Show》也决定本周停播一次。
（照片与影片来源：Dreamcatcher Company、SBS TMV）
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