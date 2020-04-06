乐童李秀贤与「亲哥」李灿赫看WINNER MV反应！「吻戏」部分妹妹超害羞...哥哥：「紧张了还是没紧张？」

乐童音乐家（AKMU）李秀贤参与了「新哥哥」WINNER先行曲《Hold》的MV拍摄，近日她也与「亲哥」李灿赫一起观看了MV，并上传了Reaction。
到了李升勋的片段...李秀贤就说：「真的就跟你一模一样。」结果李灿赫又播放一次泼水的片段：「你真的...做了和平常一模一样的事情，对我做的那些事情。」李秀贤：「我跟升勋欧爸一起进行拍摄来著，他实在跟你太像了，那种烦人的样子实在很相似。」
之后到模拟两可「吻戏」部分（虽然很像BOBO但没有亲上），李秀贤也非常害羞，甚至拔掉哥哥的眼镜（笑）！李灿赫：「亲哥哥会这样吗？实际上不会这样吧？吻戏？」李灿赫又问：「紧张了还是没紧张？」李秀贤：「如果是真的吻戏的话会很紧张的」李灿赫：「语速好像变快了，嘴好像变红了唉...」李秀贤：「因为那个...我涂了红色啦！」
看完MV，李秀贤也问：「觉得怎么样呢？」李灿赫：「有点需要教育...在我看来，你实在拍得太自然了，因为平时就是这么对我的，要是你平常不这么对我的话，就不会请你去演这个妹妹了，肯定找你去演女朋友了。」李秀贤：「女朋友我也演了！」李灿赫：「那只是捆绑式销售吧。」
真的就是现实兄妹，整段影片都在吵闹！最后李秀贤说：「因为之前我只有一个哥哥，结果又有四个哥哥，甚至还是非常帅气的哥哥们。」转头对李灿赫说：「你是谁呢？」
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（图：Youtube@Leesuhyun）
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