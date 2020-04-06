團魂滿滿！EXO成員到《人歌》為SUHO應援，185公分的燦烈...還拿著花束躲在衣櫃給他驚喜！
明星 2020年4月6日 星期一12:55 Yuan
EXO隊長SUHO日前發行首張SOLO迷你專輯《Self-Portrait（自畫像）》，在各大音源榜取得好成績外，專輯以18萬8370張的銷量，獲得GaonChart第14周（3月29日～4月4日）零售店專輯週榜一位。
近日，SUHO到音樂節目進行打歌，5日錄製《人氣歌謠》時...伯賢、燦烈、Kai和世勳都去為他應援啦！
5日，燦烈在IG分享了一段影片，並寫下：「浪漫」。影片中工作人員叫SUHO在衣櫃前的椅子坐下，說要為他拍照，SUHO也十分專注地與她講話。結果...下一秒燦烈就從衣櫃裡拿著花束出來，SUHO整個被嚇到 XD
而燦烈曾在聊天室裡：「因為EXO沒有義氣，再怎麼樣都得一個人去啊，我以爲有人去才沒去的，結果一個人也沒去...」但其實大家都去啦！不少粉絲看到紛紛表示：「燦烈真的是浪漫家」、「團魂太棒了」、「終於見到人了」等等。
（圖：SM、推特＠brightalways56、推特＠Lamant_Park、推特＠c00k1ed0ugh、推特＠favonius412、IG@real__pcy、IG@kimjuncotton）
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