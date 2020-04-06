团魂满满！EXO成员到《人歌》为SUHO应援，185公分的灿烈...还拿著花束躲在衣柜给他惊喜！
明星 2020年4月6日 星期一12:55 Yuan
EXO队长SUHO日前发行首张SOLO迷你专辑《Self-Portrait（自画像）》，在各大音源榜取得好成绩外，专辑以18万8370张的销量，获得GaonChart第14周（3月29日～4月4日）零售店专辑周榜一位。
近日，SUHO到音乐节目进行打歌，5日录制《人气歌谣》时...伯贤、灿烈、Kai和世勋都去为他应援啦！
5日，灿烈在IG分享了一段影片，并写下：「浪漫」。影片中工作人员叫SUHO在衣柜前的椅子坐下，说要为他拍照，SUHO也十分专注地与她讲话。结果...下一秒灿烈就从衣柜里拿著花束出来，SUHO整个被吓到 XD
而灿烈曾在聊天室里：「因为EXO没有义气，再怎么样都得一个人去啊，我以爲有人去才没去的，结果一个人也没去...」但其实大家都去啦！不少粉丝看到纷纷表示：「灿烈真的是浪漫家」、「团魂太棒了」、「终於见到人了」等等。
（图：SM、推特＠brightalways56、推特＠Lamant_Park、推特＠c00k1ed0ugh、推特＠favonius412、IG@real__pcy、IG@kimjuncotton）
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