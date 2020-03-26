16歲童星發文談論N號房：「難道是我看過N號房了嗎？我是加害者的話，你們就是妓女」引發爭議後道歉

「N號房」是指在韓國發生的一起惡性集體性犯罪事件，他們威逼利誘受害者們拍攝裸照再用這些照片威脅受害者，對受害者實施性虐待，還將犯罪過程拍攝下來發佈到了會員收費制的聊天群中。
音樂劇演員金有彬（17歲）24日在臉書的限時動態發文：「難道是我看過N號房了嗎？你們這些XX妓女們。聽說韓國的妓女有27萬，那麼你們四捨五入也都是妓女嗎？#我是加害者的話_你們就是妓女。」還署名了「沒看過N號房的全體男性」。
引發爭議之後，金有彬將自己的IG帳號轉為非公開，更把自己的頭像、文章全部刪除。並在自我介紹處打上「我做錯了」並附上「請公開N號房嫌疑人的身份、照片」青瓦台的請願連結。
金有彬也在推特上傳了道歉文：「像看著我上傳的Story心情不好的人道歉，因為有人問我有沒有進過N號房和將所有韓國男性視為犯罪者，氣頭上寫的文字。」並解釋：「我自己也是很討厭N號房、博士房這些犯罪者，這次讓我學到了很多，下次不會在說錯話了。」之後又上傳：「我在對我言行的評論進行深刻反省，向因為我受到傷害的人表達歉意，真心抱歉。」
爭議的當事人父母都出面再次尋求諒解，父親接受媒體採訪提到：「他因為被『人肉搜索』而痛苦不堪，他在沒有充分了解N號房事件的情況下，草率地發表了文章，因為年紀輕輕就犯了錯誤，希望大家能以寬容的眼光看待他。」母親通過推特私信傳達道歉信：「現在是敏感的時期，所以這種文章不合適，要求他馬上刪除了文章，並不是要包庇兒子，直到現在我還讓有彬在進行反省。」
而2004年出生的金有彬在2013年通過音樂劇《托斯卡》出道，2014年出演了兒童節目《吃貨恐龍tino》。
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