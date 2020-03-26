16岁童星发文谈论N号房：「难道是我看过N号房了吗？我是加害者的话，你们就是妓女」引发争议后道歉

「N号房」是指在韩国发生的一起恶性集体性犯罪事件，他们威逼利诱受害者们拍摄裸照再用这些照片威胁受害者，对受害者实施性虐待，还将犯罪过程拍摄下来发布到了会员收费制的聊天群中。
音乐剧演员金有彬（17岁）24日在脸书的限时动态发文：「难道是我看过N号房了吗？你们这些XX妓女们。听说韩国的妓女有27万，那么你们四舍五入也都是妓女吗？#我是加害者的话_你们就是妓女。」还署名了「没看过N号房的全体男性」。
引发争议之后，金有彬将自己的IG帐号转为非公开，更把自己的头像、文章全部删除。并在自我介绍处打上「我做错了」并附上「请公开N号房嫌疑人的身份、照片」青瓦台的请愿连结。
金有彬也在推特上传了道歉文：「像看著我上传的Story心情不好的人道歉，因为有人问我有没有进过N号房和将所有韩国男性视为犯罪者，气头上写的文字。」并解释：「我自己也是很讨厌N号房、博士房这些犯罪者，这次让我学到了很多，下次不会在说错话了。」之后又上传：「我在对我言行的评论进行深刻反省，向因为我受到伤害的人表达歉意，真心抱歉。」
争议的当事人父母都出面再次寻求谅解，父亲接受媒体采访提到：「他因为被『人肉搜索』而痛苦不堪，他在没有充分了解N号房事件的情况下，草率地发表了文章，因为年纪轻轻就犯了错误，希望大家能以宽容的眼光看待他。」母亲通过推特私信传达道歉信：「现在是敏感的时期，所以这种文章不合适，要求他马上删除了文章，并不是要包庇儿子，直到现在我还让有彬在进行反省。」
而2004年出生的金有彬在2013年通过音乐剧《托斯卡》出道，2014年出演了儿童节目《吃货恐龙tino》。
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