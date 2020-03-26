【N號房事件】品牌拜託媒體對「博士」趙主彬身上所穿的衣服Logo進行馬賽克的處理！
生活 2020年3月26日 星期四11:00 choyoung
昨天上午（25日），韓國警方將「N號房事件」嫌犯「博士」趙主彬（音譯）送交檢方，並將其公開示眾。
趙主彬身上所穿的正時品牌FILA，而品牌公司昨天亦向在進行趙主彬案件取材的記者媒體們傳達了拜託信息：「辛苦了記者大人們，這裡是FILA KOREA宣傳部。25日的早晨，讓全國民公憤的『N號房事件』主犯趙主彬身穿我們品牌的產品其公開示眾。作為一直與10至20代主要用戶群體進行緊密溝通的我們，我們品牌對於這一情況感到深深的遺憾和困惑。儘管在現場進行的事，要一一處理會有多重困難，但我們品牌在此，還是鄭重的拜託記者大人及媒體們，對品牌的Logo進行模糊或馬賽克處理。在為了取材忙碌的情況下，還做這樣的請求深感抱歉。希望得到大家的諒解。謝謝！」
此外，昨天現場趙主彬頭頂上的紗布，還有脖子攜帶的護具，根據推斷是他在拘留所自殘所導致的傷。而由於在被送到醫院後出現了發熱等症狀，還對趙主彬進行了新型肺炎的檢測，最終判定為陰性。不過對其進行了調查的首爾警察廳網絡安全科所處樓層被禁止出入，和其接觸的相關警察也被暫時隔離。
截圖：Channel A News YouTube & FILA Official Site
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留言/評論
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聽說他最高才判三年多，看檢察官能不能再挖出其餘的罪名了。
45分前
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https://www.facebook.com/835386029836774/posts/3641416062567076/
請大家幫忙檢舉，順便看一下是否有認識的人留言求檔案，如果有，請在你的人際圈公佈此人行徑。
32分前