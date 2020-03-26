【N号房事件】品牌拜托媒体对「博士」赵主彬身上所穿的衣服Logo进行马赛克的处理！
生活 2020年3月26日 星期四11:00 choyoung
昨天上午（25日），韩国警方将「N号房事件」嫌犯「博士」赵主彬（音译）送交检方，并将其公开示众。
赵主彬身上所穿的正时品牌FILA，而品牌公司昨天亦向在进行赵主彬案件取材的记者媒体们传达了拜托信息：「辛苦了记者大人们，这里是FILA KOREA宣传部。25日的早晨，让全国民公愤的『N号房事件』主犯赵主彬身穿我们品牌的产品其公开示众。作为一直与10至20代主要用户群体进行紧密沟通的我们，我们品牌对於这一情况感到深深的遗憾和困惑。尽管在现场进行的事，要一一处理会有多重困难，但我们品牌在此，还是郑重的拜托记者大人及媒体们，对品牌的Logo进行模糊或马赛克处理。在为了取材忙碌的情况下，还做这样的请求深感抱歉。希望得到大家的谅解。谢谢！」
此外，昨天现场赵主彬头顶上的纱布，还有脖子携带的护具，根据推断是他在拘留所自残所导致的伤。而由於在被送到医院后出现了发热等症状，还对赵主彬进行了新型肺炎的检测，最终判定为阴性。不过对其进行了调查的首尔警察厅网络安全科所处楼层被禁止出入，和其接触的相关警察也被暂时隔离。
截图：Channel A News YouTube & FILA Official Site
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留言/评论
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聽說他最高才判三年多，看檢察官能不能再挖出其餘的罪名了。
1小时前
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https://www.facebook.com/835386029836774/posts/3641416062567076/
請大家幫忙檢舉，順便看一下是否有認識的人留言求檔案，如果有，請在你的人際圈公佈此人行徑。
1小时前