姜丹尼爾《Running Man》展現機智實力！居然用「黑社會+無袖」猜出這號人物

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大家也來猜猜「黑社會、無袖上衣、國籍不明」這樣的提示，猜一個人物！？（可以先猜再點進文章喔～）留言請不要爆雷喔～XD，但歡迎留下你想給的提示。

昨天播出的熱門綜藝節目《Running Man》（3 月 22 日EP.495）中，邀請到了演員朴美善、黃英熙、李一花，以及Ｃ位的代表偶像姜丹尼爾，在「猜人物」的小遊戲中，姜丹尼爾展現了機智的一面。



姜丹尼爾的第一個提問：「是哪個國家的人？」

劉在錫回：「國籍…很難說。」

金鍾國回：「無法確認。」



姜丹尼爾提問：「職業是什麼？」

劉在錫回：「我個人認為…這個人是黑社會。」



姜丹尼爾提問：「平時的穿著呢？」

金鍾國回：「無袖上衣。」

劉在錫回：「衣服有點緊。」



聽到這裡，姜丹尼爾機智笑笑的說了一句：「不是地球人吧？」讓兩人瞬間慌張。



姜丹尼爾提問：「是外星人嗎？」金鍾國和劉在錫都難掩慌張的神情，露出破綻。



結果，姜丹尼爾回答出：「正確答案，滅霸（Thanos／薩諾斯）。」讓全場都相當佩服他的猜功！真的是蠻厲害的啊～！



節目片段：



這一集也是笑點滿滿，還有媽媽演員們的加持，相當有趣～！

（圖：SBS Running Man／愛奇藝）

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