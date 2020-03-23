《梨泰院 CLASS》将发行实体 OST 收录 14 首歌＋精彩周边商品！ 为了演唱会，努力练习中文声调的IU！还表示：「会不会听起来像傻瓜？会不会是因为好笑就笑了？」 「联合国地区亲善大使」SJ 始源针对疫情发文喊话：「我们一定会战胜！」 韩剧《如实陈述》大结局收视率创新高破4%，大家是否还希望有第二季呢～？ 《梨泰院CLASS》权娜拉发表终映感言：「以后也会努力成爲更好的演员，希望大家能更加幸福！」 听见姜丹尼尔的缤纷魅力 〈CYAN〉亮点集锦曝光！ 《机智医生生活》拍摄花絮！「大儿子」成东镒叫金海淑「妈妈」让她直接笑场，两人实际上才差9岁！ C-JeS Entertainment 再添一个实力派！率智确定签约加入 倒数一周 EXO Suho 30 日举行发片直播！ 姜丹尼尔《Running Man》展现机智实力！居然用「黑社会+无袖」猜出这号人物 《梨泰院CLASS》安普贤公开与朴叙俊&金多美合照 韩国「N号房」事件引艺人集体发声：入场之人都是杀人犯！《想知道这个》公开嫌疑人「博士」未打马赛克照片，26岁平庸男 洪锡天：「朴宝剑搭地铁来餐厅吃饭！」 车厢里有这样的帅哥居然没人认出来吗？ 「大势男」来袭！《Running Man》预告：Zico、李到晛、邕圣佑、徐志焄齐登场 IU示范正确口罩戴法！只是你可能比较适合儿童尺寸哦XD 东方神起最强昌珉首张迷你专辑《Chocolate》将於4月6日发行 完美Get到精髓！泰国小哥Cos《李尸朝鲜》朱智勋太搞笑，连金多美都没放过XD BTS防弹少年团JIN过生日收到JIMIN贴心礼物！好想抱走这个「巨型萌犬」XD

大家也来猜猜「黑社会、无袖上衣、国籍不明」这样的提示，猜一个人物！？（可以先猜再点进文章喔～）留言请不要爆雷喔～XD，但欢迎留下你想给的提示。

昨天播出的热门综艺节目《Running Man》（3 月 22 日EP.495）中，邀请到了演员朴美善、黄英熙、李一花，以及Ｃ位的代表偶像姜丹尼尔，在「猜人物」的小游戏中，姜丹尼尔展现了机智的一面。



姜丹尼尔的第一个提问：「是哪个国家的人？」

刘在锡回：「国籍…很难说。」

金钟国回：「无法确认。」



姜丹尼尔提问：「职业是什么？」

刘在锡回：「我个人认为…这个人是黑社会。」



姜丹尼尔提问：「平时的穿著呢？」

金钟国回：「无袖上衣。」

刘在锡回：「衣服有点紧。」



听到这里，姜丹尼尔机智笑笑的说了一句：「不是地球人吧？」让两人瞬间慌张。



姜丹尼尔提问：「是外星人吗？」金钟国和刘在锡都难掩慌张的神情，露出破绽。



结果，姜丹尼尔回答出：「正确答案，灭霸（Thanos／萨诺斯）。」让全场都相当佩服他的猜功！真的是蛮厉害的啊～！



节目片段：



这一集也是笑点满满，还有妈妈演员们的加持，相当有趣～！

（图：SBS Running Man／爱奇艺）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻