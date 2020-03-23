姜丹尼尔《Running Man》展现机智实力！居然用「黑社会+无袖」猜出这号人物
综艺 2020年3月23日 星期一12:00 MiJimin
大家也来猜猜「黑社会、无袖上衣、国籍不明」这样的提示，猜一个人物！？（可以先猜再点进文章喔～）留言请不要爆雷喔～XD，但欢迎留下你想给的提示。
昨天播出的热门综艺节目《Running Man》（3 月 22 日EP.495）中，邀请到了演员朴美善、黄英熙、李一花，以及Ｃ位的代表偶像姜丹尼尔，在「猜人物」的小游戏中，姜丹尼尔展现了机智的一面。
姜丹尼尔的第一个提问：「是哪个国家的人？」
刘在锡回：「国籍…很难说。」
金钟国回：「无法确认。」
姜丹尼尔提问：「职业是什么？」
刘在锡回：「我个人认为…这个人是黑社会。」
姜丹尼尔提问：「平时的穿著呢？」
金钟国回：「无袖上衣。」
刘在锡回：「衣服有点紧。」
听到这里，姜丹尼尔机智笑笑的说了一句：「不是地球人吧？」让两人瞬间慌张。
姜丹尼尔提问：「是外星人吗？」金钟国和刘在锡都难掩慌张的神情，露出破绽。
结果，姜丹尼尔回答出：「正确答案，灭霸（Thanos／萨诺斯）。」让全场都相当佩服他的猜功！真的是蛮厉害的啊～！
节目片段：
这一集也是笑点满满，还有妈妈演员们的加持，相当有趣～！
（图：SBS Running Man／爱奇艺）
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