《梨泰院CLASS》安普賢公開與朴敘俊&金多美合照
韓劇 2020年3月23日 星期一11:50 Sani
劇終之後再看到大家的合照，真的更加不舍了啊~~~
昨日，JTBC電視劇《梨泰院CLASS》中張根元的演員安普賢在個人IG上PO出多張合照，留言說：「工作人員們、演員們，還有導演都辛苦了。 愛你們❤太幸福了，真的非常感謝。 Good bye。 」最後還加上「張根元」的tag，看來還在入戲啊XD
照片裡他和朴敘俊、金多美站在一起，看起來是剛拍完「綁架脫逃」那場戲的黎明時分，臉上還帶著「流血淤青」的受傷妝，金多美則接近素顏，大家笑起來的樣子都好可愛：
安普賢看起來比朴敘俊還要高一點，這比例真是太驚人了：
最後還有一張和工作人員的集體合照，讓人感到《梨泰院CLASS》已經劇終的實感，真的都非常捨不得啊！
（圖源：安普賢IG）
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留言/評論
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每次看 每次心裡都會想著
到底是忠於原著 還是造型師有問題
怎麼女生髮型和妝容 一個比一個不優秀
1小時前
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美好的回憶，要回歸沒有梨泰院的日子了。最好看韓劇之一，入袋 。愛你們！💛
31分前