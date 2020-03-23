韓國「N號房」事件引藝人集體發聲：入場之人都是殺人犯！《想知道這個》公開嫌疑人「博士」未打馬賽克照片，26歲平庸男

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韓國「N號房」事件在韓國掀起巨大波瀾。

這個代號背後隱藏著一連串令人髮指的惡性集體性犯罪，韓國警方透露，罪犯們通過威逼利誘的方式對受害者實施性犯罪並將過程拍下來分享到聊天群，此案受害者人數超過了70人，全部都是女性，其中16人為未成年人，最小的受害者為年僅11歲的小學生。 而平臺會員多達26萬人，可以說是遍佈全韓國。

嫌疑人被抓後，有不少民眾請願要求公開嫌疑犯的身份，同時也有民眾要求公開該平臺會員的資訊，並稱「進入過房間的你們每個人都是殺人犯」。事情迅速發酵，N號房間事件也引起了韓國娛樂圈內的震盪，多名藝人通過SNS發聲，表達自己對此事的憤怒。 Girl's Day成員惠利在自己的IG上公開了兩張請願照片截圖，並配文寫道：「超越憤怒，感到害怕。 希望給予高強度的處罰。 」CNBLUE鄭容和則在網上發文「請公開Telegram n號房涉案人員的真實身份」。



除了歌壇之外，影視劇圈的藝人們也紛紛站了出來。 鄭麗媛直指「進入N號房的每一個人都是殺人犯」。 安普賢也表示「加害者、旁觀者都必須重罰」。



除了以上提到的藝人之外，還有許許多多的藝人們發聲參與請願或是公開支援重罰N號房嫌疑人，這也是對普通韓國民眾的支援，畢竟案件情況太過惡劣。

此外，韓國時事類節目《想知道這個》的預告裡更是破天荒地公開了N號房嫌疑犯「博士」趙某未打馬賽克的照片，要知道之前所有的報道、新聞中為了保護嫌疑犯的人權，媒體公開的照片都經過了處理。 節目組還特意表示：「請認識趙某的觀眾提供線索」。



「博士」趙某1995年出生，今年26歲。 從節目組公開的畫像來看中等身高，雖然戴著口罩遮住了大半張臉，但依稀能看出極為平凡，屬於丟在人群裡完全不起眼的普通長相，然而就是這樣的他從2018年11月開始在N號房裡不斷公開性虐錄像，甚至招募到了26萬會員， N號房更是以擁有絕對保護會員隱私的頂尖防火墻為「榮」。



「圖：SNS、《想知道這個》」

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