听见姜丹尼尔的缤纷魅力 〈CYAN〉亮点集锦曝光！ 《机智医生生活》拍摄花絮！「大儿子」成东镒叫金海淑「妈妈」让她直接笑场，两人实际上才差9岁！ C-JeS Entertainment 再添一个实力派！率智确定签约加入 倒数一周 EXO Suho 30 日举行发片直播！ 姜丹尼尔《Running Man》展现机智实力！居然用「黑社会+无袖」猜出这号人物 《梨泰院CLASS》安普贤公开与朴叙俊&金多美合照 韩国「N号房」事件引艺人集体发声：入场之人都是杀人犯！《想知道这个》公开嫌疑人「博士」未打马赛克照片，26岁平庸男 洪锡天：「朴宝剑搭地铁来餐厅吃饭！」 车厢里有这样的帅哥居然没人认出来吗？ 「大势男」来袭！《Running Man》预告：Zico、李到晛、邕圣佑、徐志焄齐登场 IU示范正确口罩戴法！只是你可能比较适合儿童尺寸哦XD 东方神起最强昌珉首张迷你专辑《Chocolate》将於4月6日发行 完美Get到精髓！泰国小哥Cos《李尸朝鲜》朱智勋太搞笑，连金多美都没放过XD BTS防弹少年团JIN过生日收到JIMIN贴心礼物！好想抱走这个「巨型萌犬」XD

韩国「N号房」事件在韩国掀起巨大波澜。

这个代号背后隐藏著一连串令人发指的恶性集体性犯罪，韩国警方透露，罪犯们通过威逼利诱的方式对受害者实施性犯罪并将过程拍下来分享到聊天群，此案受害者人数超过了70人，全部都是女性，其中16人为未成年人，最小的受害者为年仅11岁的小学生。 而平台会员多达26万人，可以说是遍布全韩国。

嫌疑人被抓后，有不少民众请愿要求公开嫌疑犯的身份，同时也有民众要求公开该平台会员的资讯，并称「进入过房间的你们每个人都是杀人犯」。事情迅速发酵，N号房间事件也引起了韩国娱乐圈内的震荡，多名艺人通过SNS发声，表达自己对此事的愤怒。 Girl's Day成员惠利在自己的IG上公开了两张请愿照片截图，并配文写道：「超越愤怒，感到害怕。 希望给予高强度的处罚。 」CNBLUE郑容和则在网上发文「请公开Telegram n号房涉案人员的真实身份」。



除了歌坛之外，影视剧圈的艺人们也纷纷站了出来。 郑丽媛直指「进入N号房的每一个人都是杀人犯」。 安普贤也表示「加害者、旁观者都必须重罚」。



除了以上提到的艺人之外，还有许许多多的艺人们发声参与请愿或是公开支援重罚N号房嫌疑人，这也是对普通韩国民众的支援，毕竟案件情况太过恶劣。

此外，韩国时事类节目《想知道这个》的预告里更是破天荒地公开了N号房嫌疑犯「博士」赵某未打马赛克的照片，要知道之前所有的报道、新闻中为了保护嫌疑犯的人权，媒体公开的照片都经过了处理。 节目组还特意表示：「请认识赵某的观众提供线索」。



「博士」赵某1995年出生，今年26岁。 从节目组公开的画像来看中等身高，虽然戴著口罩遮住了大半张脸，但依稀能看出极为平凡，属於丢在人群里完全不起眼的普通长相，然而就是这样的他从2018年11月开始在N号房里不断公开性虐录像，甚至招募到了26万会员， N号房更是以拥有绝对保护会员隐私的顶尖防火墙为「荣」。



「图：SNS、《想知道这个》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻