《學校2020》女主角安瑞賢等待了300天...卻被換角？在IG公開心境：「大人們為什麼不遵守約定呢？」
明星 2020年3月20日 星期五14:22 Yuan
KBS新劇《學校2020》改編自小說《Oh，我的男人們》，描述18歲職業高中學生們的故事，他們有著和人文學科學生不一樣的煩惱。
日前，安瑞賢和男主角金曜漢一起進行了劇本彩排，也在IG上傳了和導演、工作人員的合照，表達了對《學校2020》的期待。
19日，安瑞賢又上傳了：「等待《學校2020》300天。」的貼文，但是...有韓媒報導金賽綸正在考慮出演《學校2020》的女主角，因此引發混亂。網友們也開始推測過程中是不是出現什麼問題。
而安瑞賢也回覆粉絲留言：「大人們為什麼不遵守約定呢」、「發生了比新冠更傷心的事情。」表達了傷心的心情。他的父親今日接受採訪提到：「從去年5月接到提案之後，和PD一起練習了一年多的劇本，幾天前還拿到修改的劇本，太荒唐了。不久前收到了製作公司代表發來的『下車吧』的訊息，我和瑞賢不想通過爭吵取得勝利，只希望能得到道歉。」
據悉，金賽綸也是在不知情的狀況下接到了出演邀情，所屬社方面表示：「確實收到了劇本，目前還沒有確定出演。」
KBS方面則回應：「並沒有確定安瑞賢出演女主角，是一個選角的過程。在正式資料出來之前，電視台無法進行確認，距離節目播出還有一段時間，所以很難進行正式的答覆。」
（圖：IG@anseohyun7、KBS、TVDaily）
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未來的路那麼長 傻傻的
以後那些大人哪還敢找妳
30分前
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