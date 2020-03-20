《学校2020》女主角安瑞贤等待了300天...却被换角？在IG公开心境：「大人们为什么不遵守约定呢？」

《学校2020》女主角安瑞贤等待了300天...却被换角？在IG公开心境：「大人们为什么不遵守约定呢？」

明星   2020年3月20日   星期五14:22   Yuan   6

KBS新剧《学校2020》改编自小说《Oh，我的男人们》，描述18岁职业高中学生们的故事，他们有著和人文学科学生不一样的烦恼。

日前，安瑞贤和男主角金曜汉一起进行了剧本彩排，也在IG上传了和导演、工作人员的合照，表达了对《学校2020》的期待。

19日，安瑞贤又上传了：「等待《学校2020》300天。」的贴文，但是...有韩媒报导金赛纶正在考虑出演《学校2020》的女主角，因此引发混乱。网友们也开始推测过程中是不是出现什么问题。

而安瑞贤也回覆粉丝留言：「大人们为什么不遵守约定呢」、「发生了比新冠更伤心的事情。」表达了伤心的心情。他的父亲今日接受采访提到：「从去年5月接到提案之后，和PD一起练习了一年多的剧本，几天前还拿到修改的剧本，太荒唐了。不久前收到了制作公司代表发来的『下车吧』的讯息，我和瑞贤不想通过争吵取得胜利，只希望能得到道歉。」

据悉，金赛纶也是在不知情的状况下接到了出演邀情，所属社方面表示：「确实收到了剧本，目前还没有确定出演。」

KBS方面则回应：「并没有确定安瑞贤出演女主角，是一个选角的过程。在正式资料出来之前，电视台无法进行确认，距离节目播出还有一段时间，所以很难进行正式的答覆。」


（图：IG@anseohyun7、KBS、TVDaily）

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留言/评论
  • Sam Wang
    所以賽論又莫名其妙被罵了…
    1小时前
  • 邱秀鈞
    未來的路那麼長 傻傻的 以後那些大人哪還敢找妳
    1小时前
  • 洪成宗
    我演不了妳也別想演的意思？
    1小时前
  • Ching Ching Wong
    Chim Chim
    30分前
  • Jia Xin
    Hui Li
    1小时前
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