SUHO首張SOLO迷你專輯《Self-Portrait》主打曲為《Let's Love》！了解背後故事更有「帶入感」
KPOP 2020年3月18日 星期三10:37 JiaJia
엑소사랑하자！（EXO相愛吧！） #EXO #SUHO
EXO隊長SUHO首張SOLO迷你專輯《Self-Portrait（自畫像）》，將於韓國時間本月（3月）30日下午6時通過各大音源網站公開。主打曲為《Let's Love（相愛吧）》，這是一首現代搖滾曲，有著抒情旋律和溫暖氛圍。歌詞中滿含「就算表達愛意時不夠熟練，也要互相鼓起勇氣去愛」的訊息。SUHO繼甜美又感性的聲音，讓歌曲的魅力倍增。
值得一提的是，SUHO不僅參與主打曲的作詞，還參與概念企劃，並運用親自製作的EXO組合口號「相愛吧」，意義非凡。他還曾把口號製作成標籤、鑲在羽絨衣上，分送給成員們與工作人員們。不時說著「相愛吧」這樣的話，毫不保留地隊成員及粉絲們表達愛意。SUHO將如何呈現《Let's Love（相愛吧）》，令全世界的粉絲期待。
（圖片來源：SMTOWN）
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